Белоруссии надо активнее переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов избиркомов, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Это (эксцессы у участков — ред.) больше подталкивает к переходу на электронное голосование, чтобы никто не подвергался давлению», — сказала она на брифинге в понедельник.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.