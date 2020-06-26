Применение цифровых технологий позволяет улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и бороться с депрессией

Около 22% людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) страдают также депрессией. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, терапия депрессии обходится экономике США примерно в 210 миллиардов долларов в год, причем более 60% затрат приходится на лечение сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет и болезни сердца.

Многочисленные исследования, обсуждавшиеся недавно на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, подтверждают связь между психическим здоровьем и состоянием сердечно-сосудистой системы. Ввиду этого данная ассоциация разработала план действий для решения проблем с физическим и психическим здоровьем среди пациентов с ССЗ.

Рекомендации «Простая жизнь 7», названные так из-за выделения семи факторов риска, на которые люди могут повлиять путем изменения образа жизни, должны были значительно снизить смертность от ССЗ и депрессии. Однако, согласно опубликованному исследованию AHA Journals, только 7% людей делают все семь, а 91% — только один.

Чтобы помочь людям с ССЗ и депрессией изменить свое поведение и улучшить качество жизни, Американская кардиологическая ассоциация совместно с проектом Happify Health разработали новую программу улучшения здоровья — Happify Heart and Mind.

«Поскольку мы уделяем все больше внимания связям между психическим здоровьем, сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом, это сотрудничество с Happify является естественным продолжением возросшего внимания Ассоциации к связям между психическим и физическим здоровьем наших пациентов», — сказал Эдуардо Санчес, доктор медицинских наук, член Американской кардиологической ассоциации.

Happify Heart and Mind обучает людей с высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина стратегиям снижения стресса, правильному питанию с включением большего количества полезных для сердца продуктов в рацион, а также увеличению двигательной активности.

В программе доступны различные виды активности, стратегии приготовления здоровой пищи, упражнения по снижению стресса и постановке целей. Happify Heart and Mind включает в себя 10 аудиозаписей, специально отобранных аудиозаписей для поддержания здорового образа жизни, таких как «Имейте мотивацию, чтобы привести себя в форму» и «Ваше противоядие от тревоги: медитация осознанности».В программу также включены полезные для сердечно-сосудистой системы физические упражнения, в том числе короткие видеоролики с растяжкой, силовыми упражнениями и занятиями йогой.

Эффективность терапии Happify была доказана с помощью двух рандомизированных контролируемых исследований. В одном из них обнаружено снижение симптомов тревоги и депрессии на 25% у лиц, использующих Happify, в сравнении с людьми, получавшими стандартную терапию ССЗ и депрессии.

Ученые отмечают, что их главной целью явилось создание полезного ресурса для поддержания психического здоровья людей, живущих с ССЗ. По мнению доктора Санчеса, информирование общественности о важности поддержания психического здоровья при ССЗ, отказ от стигматизации пациентов с депрессией, внесет существенный вклад в снижение смертности населения.

Также важно, что программу Happify Heart and Mind можно использовать в любом месте и в любое время, что может помочь пациентам, находящимся в больнице в связи с инсультом и другими ССЗ.



doi.org/10.1161/circulationaha.111.049122

doi.org/10.5502/ijw.v8i2.745