Российское правительство ввело запрет на использование цифровой валюты в качестве платёжного инструмента в информационном секторе. Чиновники намерены ужесточить законодательство относительно сделок с участием криптовалюты.

В Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна предупредили, что такие ограничения не позволят отечественной экономике занять лидирующие позиции в сфере информационных технологий.

Министерство финансов России уведомило ИТ-отрасль об административной и уголовной ответственности за нарушение правил сделок с криптовалютой. Ряд положений нового закона можно назвать абсурдными. К примеру, цифровая валюта может достаться по наследству, но её нельзя будет продать. Вводимые ограничения могут отгородить Россию от множества международных проектов и поставить на один уровень с такими странами как Бангладеш, Афганистан.

Аналогичная ситуация происходит в Англии, где руководство государственного банка не считает криптовалюту деньгами. Чиновники признают только ту криптовалюту, которая привязана к нефти, золоту и другим государственным активам.