По данным канадских экспертов, изучавших работу мозга умирающих людей, они до последнего мгновения способны слышать, что происходит вокруг них.

мозг

Установить это удалось при помощи спецоборудования. Специалисты анализировали, как умирающий человек реагирует на музыку.

Медики отмечают, что пациенты в бессознательном состоянии слышат, что происходит, пусть открыто и не реагируют. Они провели исследование среди пациентов хосписа, которые перестали реагировать на окружение.

В частности, в помещении включали музыку, а затем измеряли показания при помощи электроэнцефалографа. Оказалось, что мозг реагировал практически так же, как и у здоровых людей.

Ранее проводилось исследование околосмертных переживаний. Это субъективные переживания людей, выживших в угрожающей жизни ситуации, например, в ДТП или при инфаркте.

Люди отмечают, что чувствовали выход из тела, эйфорию, их посещали видения. Большинство испытуемых сообщили об аномальном восприятии времени, многие — о повысившейся скорости мышления и резком обострении чувств. При этом 73% заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными. Отмечается, что интенсивная мозговая активность продолжалась в течение 30 секунд после остановки сердца.