Женщина стала подавать признаки жизни буквально в тот момент, когда ее гроб должны были сжечь.

Жительница Аргентины вдруг очнулась за пару секунд до того, как ее отправили в печь крематория. Сейчас в обстоятельствах этого случая разбираются полицейские.

Из-за болей в груди 89-летнюю женщину 23 января отвезли в больницу. На следующий день семье сообщили, что пожилая пациентка скончалась от внезапной остановки сердца. Родственники начали подготовку к похоронам.

Прямо перед тем, как гроб отправился в печь крематория, 56-летняя дочь умершей увидела, что мать шевелится. Родственница закричала и процесс остановили.

После этого женщина записала сообщение одному из родственников, в котором рассказала о случившемся, и они с матерью поехали в больницу, на этот раз, в другую.Оказалось, что пенсионерка действительно была жива. Сейчас она находится в палате интенсивной терапии, прогнозы врачей туманны, но надежда остается, сообщает Daily mail. Власти призвали расследовать этот инцидент.

Кстати, побочные случаи не так уж редки. Ученые изучают каждый из них, в подавляющем большинстве случаев оказывается, что имеет место недосмотр врача и недостаточное техническое оснащение, позволяющее уловить редкий пульс и мозговые волны.

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