Продюсер Яна Рудковская разместила в инстаграме видео, сделанное на фоне старого подъезда, на котором позирует в ярком мини-платье с пышными рукавами.

View this post on Instagram Приехала на день рождения к подруге , а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время . Мимо пройти не смогла , решила запечатлеть ) 🔥 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Aug 17, 2020 at 9:41am PDT

«Приехала на день рождения к подруге, а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время. Мимо пройти не смогла, решила запечатлеть», — написала Рудковская.

Однако ни подпись к снимку, ни странный образ продюсера не впечатлил большинство пользователей соцсети.

«Платье ну прямо сказать увеличивает плечи. Чупа-чупс», — прокомментировала evgeniya1980.30.12.

«Такая мадам и такой подъезд!» — подчеркнула dubizc.

«Яна, когда уже вы начнете одеваться по возрасту? Кто же у вас стилист? Меняйте срочно. Или, если это ваши задумки, можно получить образование по стилю, а то ужас ужасный, — считает yyk56.

«Где вы находите такие наряды?», — поинтересовалась tanya_tripletsmom_co.

«Ох, уж эта мода! Не обижайтесь, но как баба на чайнике», — написала tata310772.

Яна Рудковская никак не отреагировала на негативные комментарии пользователей. Тем более, что продюсера часто критикуют за выбор одежды и стиль.