Продюсер Яна Рудковская разместила в инстаграме видео, сделанное на фоне старого подъезда, на котором позирует в ярком мини-платье с пышными рукавами.
View this post on Instagram
Приехала на день рождения к подруге , а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время . Мимо пройти не смогла , решила запечатлеть ) 🔥
«Приехала на день рождения к подруге, а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время. Мимо пройти не смогла, решила запечатлеть», — написала Рудковская.
Однако ни подпись к снимку, ни странный образ продюсера не впечатлил большинство пользователей соцсети.
«Платье ну прямо сказать увеличивает плечи. Чупа-чупс», — прокомментировала evgeniya1980.30.12.
«Такая мадам и такой подъезд!» — подчеркнула dubizc.
«Яна, когда уже вы начнете одеваться по возрасту? Кто же у вас стилист? Меняйте срочно. Или, если это ваши задумки, можно получить образование по стилю, а то ужас ужасный, — считает yyk56.
«Где вы находите такие наряды?», — поинтересовалась tanya_tripletsmom_co.
«Ох, уж эта мода! Не обижайтесь, но как баба на чайнике», — написала tata310772.
Яна Рудковская никак не отреагировала на негативные комментарии пользователей. Тем более, что продюсера часто критикуют за выбор одежды и стиль.