Российский музыкант Андрей Макаревич по-новому открыл для себя российскую провинцию.

На своей странице в Фейсбук лидер «Машины времени» рассказал, что накануне посетил Ростов Великий и Переславль Залесский, которые впечатлили его не только архитектурными достопримечательностями, но и ухоженностью.

«Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Был я в этих местах в 1972 году… Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей», — поведал музыкант.

Он отметил, что в указанных городах "от былой депрессии нет и следа".

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"Чудо!", — заключил Макаревич.