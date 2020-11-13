Ростовский рэп является мощнейшим явлением и обладает глубоким содержанием, рассказал председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты».
«Мне, например, ужасно нравится рэп. Я считаю, что ростовский рэп — это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи, оно мне нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание, и я с удовольствием его слушаю», — сообщил он, отвечая на вопрос о своих предпочтениях в музыке.
В классической музыке, по его словам, он ничего не понимает.
«Хоть мама меня и учила играть на пианино, я даже могу сыграть на память «К Элизе», по крайней мере первые три аккорда, но на этом исчерпывается моя музыкальная культура», — отметил он.
«Если говорить о поэзии, это мое слабое место, я к ней отношусь неравнодушно… Я действительно считаю, что русский язык и русское слово — это невероятное по богатству и насыщенности явление, и те, кто работает с ним профессионально, по-настоящему, поэты прежде всего, — это для меня такие небожители, и поэтому я отношусь к ним с громадным уважением», — добавил он.