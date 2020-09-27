Основным способом диагностирования мочевых инфекций является тест на чувствительность урины к антибиотическим препаратам. Также представленный тип исследования используется для проверки эффективности и контроля ранее назначенного плана лечения.

Ход анализа и его суть

Полученный специалистом образец мочи помещается в специальную питательную среду. После того, как микроорганизмы вырастут, их подвергают методу масс-спектрометрии. Если микрофлора в результате оказалась в рамках нормы, обследование на чувствительность к антибиотикам не производится. В противном случае врачи дают направление на дополнительные обследования, чтобы составить наиболее подходящий план лечения.

Существует несколько основных причин, из-за которых проведение столь узконаправленного анализа является необходимым:

Определение симптомов развивающейся мочевой инфекции;

Контроль состояния пациентов, страдающих от сахарного диабета (вне зависимости от типа);

Наблюдение лиц с острым иммунодефицитом;

Диагностика конкретного заболевания при «смазанной» клинической картине;

Оценка контроля терапии через 2 недели с момента ее окончания;

Скрининг бактериурии при систематических обследованиях беременных женщин.

В норме человеческая урина стерильна. Микроорганизмы, содержащиеся в составе биологической жидкости, имеют свой уровень чувствительности к антибиотикам. Лечение, в случае подтвержденной болезни, составляется на основе данных, полученных в ходе анализа. Сроки проведения исследований нередко достигают 2-х недель.

Нужна ли подготовка к сдаче?

Специалисты не выдвигают особых рекомендаций для подготовки перед сдачей мочи. Главным условием является забор образца до начала приема медикаментозных препаратов. Сдача биологического материала осуществляется в стерильном контейнере, который можно приобрести на территории выбранной клиники. Доставить образец в лабораторию следует не позднее, чем через 5 часов с момента забора.

Где можно сдать анализ?

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