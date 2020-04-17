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Актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас в режиме онлайн репетирует спектакль «Горбачев», заявила,

что первый президент СССР для нее «абсолютный герой», который дал ей свободу. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, она сейчас репетирует роль жены Михаила Горбачева Раисы Максимовны.

«Для меня Горбачев — абсолютный герой, я пристрастна, я его люблю. Я ему благодарна за мое подростковое становление. Именно в то время страна повернула на путь демократии, гласности и гуманизма. Очень много было сделано для очернения личности Михаила Сергеевича. Но для того, чтобы его понять, нужно прочитать его книги, его мемуары», — пояснила Хаматова.

Она отметила, что дружит с первым президентом СССР, общается с его дочерью Ириной, знакома с его внучками. При этом с женой Горбачева никогда не встречалась.

«Рамблер» писал, что ранее Чулпан Хаматова рассказала о негативной реакции зрителей на свою роль в многосерийном фильме «Зулейха открывает глаза» и призналась, что каждый день получает проклятия в свой адрес.

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