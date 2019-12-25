Пилот Дамир Юсупов, который в августе посадил пассажирский авиалайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле, в интервью изданию E1.ru рассказал, как изменилась его жизнь после инцидента. По его словам, даже присуждение ему звания Героя России не доставило ему большой радости.

«Мне трудно оценить, но то, что жизнь стала сложнее, — это да. До этого всё было беззаботным и радостным, легким. А сейчас какое-то напряжение», — заявил летчик.

Юсупов подчеркивает, что больше всего хлопот ему доставляет неутихающий «информационный шум» вокруг ситуации. При этом пилот отметил, что до сих пор не считает себя героем. Он рассказал, что на вручении наград в Кремле, где ему вручили звезду героя, собрались «выдающиеся люди», которые совершили «действительно геройские поступки».

«А я на их фоне — взлетел, полторы минуты пролетел и на землю. Что я здесь делаю вообще?», — описал свои впечатления пилот.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дамир Юсупов рассказал, что перестал представляться во время выполнения рейсов. Он уверяет, что после громкого инцидента люди слишком эмоционально реагируют на его имя.

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