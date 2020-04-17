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Коронавирус SARS-CoV-2, которую вызывает инфекцию COVID-19, — чудо чудесное. Об этом, как сообщают «Московские новости», заявила врач и журналистка Елена Малышева.

На днях, как сообщал «Рамблер», Малышева назвала коронавирус нового типа одним из самых прекрасных вирусов в истории, потому что им практически не болеют дети, а средний возраст инфицированных составляет 79,5 года. Она подчеркнула, что не считает, что пожилые люди должны умирать, однако все равно была раскритикована общественностью за свои слова.

«Я и сейчас считают, что этот вирус чудо чудесное! Это чудо чудесное! Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там (в реанимациях. — Прим. ред.) находятся люди 70, 80, 90 лет. Спросите у любого врача!» — заявила Малышева теперь.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 2,1 миллиона человек.

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