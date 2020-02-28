Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал позицию шведской экоактивистки Греты Тунберг угрозой для российской экономики, поскольку если не принимать ее во внимание, то Россия может попасть в «тяжелейшее международное противостояние». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

При этом Чубайс поддержал Грету и назвал ее настоящей, объяснив, что его отношение к ней принципиально отличается от доминирующего в России.

По его мнению, 17-летняя экоактивистка как «фантастическое пиаровско-политическое явление не могло бы состояться, если бы оно не было настоящим». Она, утверждает Чубайс, переломила картину. Если раньше мир делился на тех, кто отрицал изменение климата, и тех, кто говорил о действиях в будущем, то Грета Тунберг потребовала действовать прямо сейчас.

«Это абсолютная нелепость, но сверхзначимая для расклада сил и меняющая его перспективы очень сильно», — подчеркнул он.

Ведь Россия занимает третье место в мире по объему выбросов в атмосферу углекислого газа, и если не пойти по пути реального сокращения, то страна получит серьезный удар по экспорту углеводоров.

Ранее экоактивистка поддержала жителей Красноярска, которые обращают внимание на ситуацию с «черным небом». В администрации города заявили, что относятся к публикации Греты Тунберг нормально и не расценивают ее как провокацию.

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