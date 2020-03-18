В связи со сложившейся ситуацией все медицинские учреждения работают по особому режиму. Вряд ли найдется человек, который не слышал о методах защиты от коронавируса (необходимости ношения маски, частом мытье и дезинфекции рук и т.д.).

Что значит особый режим для медика

1.После прибытия на работу все медики снимают верхнюю одежду двукратно моют руки с мылом и обрабатывают их антисептиком.

2.Измеряют себе температуру, если на термометре 37°С, не допускаются к работе и уходят на больничный.

3.При отсутствии температуры переодеваются в спецодежду, снова моют и обрабатывают руки. Спецодежду забирать домой для стирки запрещено, все стирается централизовано на рабочем месте.

4.Прием пациентов естественно ведется в масках.

5.Каждый час проводится текущая уборка с применение дезсредств: протираются все поверхности, полы.