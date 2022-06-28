Двунитка, или как ее еще называют, футер — это популярная трикотажная ткань для производства самых разных изделий. Из нее шьют одежду для взрослых и детей, домашний текстиль и аксессуары.

Если вы планируете приобрести своему ребенку новую добротную одежду, то вам наверняка будет интересно узнать, как выглядит двунитка.

Внешне ткань двунитка представляет собой полотно гладкое с одной стороны, а со второй видно переплетение петель специальным образом, что и придает этой ткани ее особые свойства. Первоначальное сырьем для этой ткани — хлопок, поэтому ее с уверенностью можно называть натуральной, а в зависимости от типа хлопка еще и органической.

Из двунитки изготавливают широкий спектр одежды для всей семьи:

Для детей: спортивные штаны и костюмы, человечки и комбинезоны, платья, свитшоты и кофта на молнии или пуговицах. Мужской ассортимент: штаны, шорты, спортивные комплекты, свитшоты и кофты с капюшоном. женский трикотаж: платья и юбки, спортивные костюмы со штанами и шортами.

Это действительно универсальный материал, изделия из которого есть, наверное, в каждом шкафу.

Преимущества и недостатки

Двунить не имела бы такой популярности у производителей и покупателей, если бы не обладала ключевыми преимуществами:

она тянется, благодаря чему из нее можно делать одежду, которая идеально садится по фигуре;

практически не мнется, особенно, если ее правильно хранить в шкафу;

имеет повышенную износостойкость, за счет чего вещи долго служат;

воздухопроницаемая — обеспечивает хорошую вентиляцию.

Одежда из двунити приятна к телу. Однако, следует отметить, что качество этого материала также может быть разным. Поэтому выбирайте проверенных производителей, чтобы не разочароваться.

Как ухаживать за изделиями из двунитки

Как и любой другой трикотаж, двунить нуждается в деликатном уходе. Правила поведения с этим материалом несложные, но их стоит соблюдать:

стирайте изделия при низкой температуре 30 градусов в деликатном режиме;

сушить трикотажные вещи необходимо в горизонтальном положении, чтобы предотвратить деформацию ткани;

двунить не мнется, но если вам все же нужно прогладить вещь, то это следует делать на средней температуре.

Качественная двунитка не деформируется при долгой носке: не вытягиваются колени и локти — поэтому одежда выглядит как новая даже спустя несколько сезонов. Соблюдая правила ухода за одеждой из трикотажа, вы продлеваете цикл жизни любимых вещей.