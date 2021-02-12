Медики уже рассказывали, как распознать «тихий» инфаркт. Чаще всего он протекает незаметно, однако риск повторного приступа нарастает, и он может привести к необратимым последствиям.

голова

Симптомы «тихого» инфаркта: дискомфорт в центре груди и в спине, затруднённое дыхание, внезапный холодный пот и неприятные ощущения в руках, шее или челюсти.

Инсульт тоже бывает «тихим». Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое не имеет выраженной симптоматики. Обычно его диагностируют позже, по данным томографии мозга. Как и в случае с инфарктом, «тихий» инсульт может пройти практически бессимптомно.

Однако есть признаки, которые могут указывать на опасное состояние. Это резкое головокружение, внезапное изменение походки, изменение зрения, потеря четкости речи, внезапная асимметрия лица.

Ранее сообщалось о трех мерах, позволяющих избежать инсульта, диабета и других заболеваний, связанных с закупоркой сосудов. Нужно регулярно заниматься спортом, придерживаться здорового питания, избегать стресса, страхов и переживаний.

Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза — отмирания — участка этой мышцы.