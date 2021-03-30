Тепловая (индукционная) герметизация представляет собой технологию укупорки тары с продуктом с помощью приваривания к горловине мембраны с алюминиевой прослойкой, которая покрыта термическим клеем. Используется метод для герметизации как пластиковых, так и стеклянных емкостей разного размера и формы.
Технология имеет свои особенности:
- спайка (соединение горловины с мембраной) выполняется бесконтактным путем, крышка должна предварительно навинчиваться на горловину;
- после завершения процесса сцепка крышки с тарой получается максимально надежной, герметичной и это позволяет продлить срок хранения продукции;
- емкости, которые были загерметизированные тепловым методом, не доставляют никаких проблем при транспортировке;
- конечный покупатель может проконтролировать герметичность тары при первом вскрытии.
Кроме того, индукционная запайка позволяет получить красивую и аккуратную тару, привлекательную внешне.
Тонкости индукционной герметизации тары
Первым делом на тепловое оборудование поступает емкость с продуктом с навинченой на нее крышкой. Эта крышка имеет внутри специальный многослойный вкладыш, который состоит из:
- слоя алюминиевой фольги;
- термоклея (термолака);
- основы из картона;
- воска (или другого связующего вещества).
При работе с тепловым герметизатором создается магнитное поле, которое нагревает алюминиевый слой крышки, а тот, в свою очередь, расплавляет термоклей. За счет этого процесса крышка крепко присоединяется к горловине тары. После того, как потребитель откроет емкость с продуктом, многослойный состав пробки останется внутри нее, а алюминиевая фольга будет приклеена к таре.
С технической стороны индукционные запайщики состоят из:
- Индукционной катушки (индуктора). В качестве обмотки используется силовой кабель. Располагается эта катушка в магнитной системе из магнитомягкого материала.
- Транзисторного преобразователя. Генератор, который включает блок управления и регулирующие замкнутые контуры.
Каждый запайщик оснащается дисплеем для изменения и контроля установленных параметров. Обычно экран располагается отдельно от оборудования — выполнен в виде самостоятельного узла.
Индукционный запайщик может использоваться вместе с дополнительными системами: отбраковки емкостей, штативами, диагностическим оборудованием.
Какое оборудование используется при тепловой герметизации
Существует всего 2 класса индукционных запайщиков:
- Автоматические.
- Полуавтоматические.
Рассмотрим эти классы подробнее.
Автоматические
Такие устройства устанавливают под лентой транспортера, на которой движутся емкости с продукцией. Агрегаты предельно «самостоятельные», автономные, ведь работают без вмешательства в процесс сотрудников предприятия.
Автоматические агрегаты также имеют максимально широкие возможности в плане настроек и позволяют регулировать:
- интенсивность генерируемого магнитного поля;
- скорость передвижения транспортерной ленты;
- расстояние от крышки до индуктора.
Запайщики автоматического класса работают следующим образом:
- Выполняется регулировка расстояния от индукционной катушки до укупорочного средства (обычно зазор составляет 3-4 мм.).
- Стабильность зазора проверяется по всей площади индуктора.
- Проверяется центричность крышки, надетой на емкость.
- Единоразово выбирается необходимая мощность индуктора, которая необходима для работы с конкретным типом емкостей и укупорочных средств.
Автоматическое оборудование чаще всего устанавливается на объектах, где необходимо обеспечить максимальную производительность линии. Разумеется, устройства этого класса весьма дорогие и громоздкие.
Полуавтоматические
Около полуавтоматических запайщиков постоянно должен находиться оператор, который будет устанавливать емкости на запаечные платформы, включать оборудование, контролировать процесс и убирать запаянные емкости.
Полуавтоматические устройства позволяют настраивать:
- мощность индукционного поля;
- продолжительность процесса запайки;
- расстояние от укупорки до индуктора (если применяются вместе со штативом).
Полуавтоматический укупорщик работает по схеме:
- Определяется и устанавливается продолжительность процесса запайки.
- Мощность индуктора выставляется на 20% от максимума.
- Выполняется запайка «тестовой» тары, параллельно мощность увеличивается на 5-10%, пока не будет достигнуто максимально прочное и надежное соединение.
- Начинается работа с основными емкостями.
Полуавтоматические агрегаты — идеальный вариант для мелкого и среднего по масштабам производства.
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В каких отраслях используются индукционные запайщики
Оборудование для тепловой герметизации тары может использоваться буквально во всех промышленных отраслях, где необходимо получить максимальную прочность и долговечность закрытой емкости. Индукционные запайщики позволяют решать крайне важные задачи, возникающие перед компаниями:
- В химическом производстве — безопасная перевозка на любые расстояния.
- В фармацевтике — удлинение срока годности и защита от подделок.
- В пищевой промышленности — увеличение сроков хранения продукции, сохранение ее первоначального вида, качества и свойств.
- В косметологии — обеспечение сохранности свойств продукта на протяжении длительного времени, защита от фальсификации.
- В автопромышленности — защита тары с продукцией от подделок или непреднамеренного вскрытия.
Если говорить о конкретных устройствах для индукционной запайки, большой популярностью пользуются запайщики серии FlexDL. В эту линейку входит оборудование способное работать со всеми современными типами тар и крышек диаметром от 15 до 130 мм.