Тепловая (индукционная) герметизация представляет собой технологию укупорки тары с продуктом с помощью приваривания к горловине мембраны с алюминиевой прослойкой, которая покрыта термическим клеем. Используется метод для герметизации как пластиковых, так и стеклянных емкостей разного размера и формы.

Технология имеет свои особенности:

спайка (соединение горловины с мембраной) выполняется бесконтактным путем, крышка должна предварительно навинчиваться на горловину;

после завершения процесса сцепка крышки с тарой получается максимально надежной, герметичной и это позволяет продлить срок хранения продукции;

емкости, которые были загерметизированные тепловым методом, не доставляют никаких проблем при транспортировке;

конечный покупатель может проконтролировать герметичность тары при первом вскрытии.

Кроме того, индукционная запайка позволяет получить красивую и аккуратную тару, привлекательную внешне.

Тонкости индукционной герметизации тары

Первым делом на тепловое оборудование поступает емкость с продуктом с навинченой на нее крышкой. Эта крышка имеет внутри специальный многослойный вкладыш, который состоит из:

слоя алюминиевой фольги;

термоклея (термолака);

основы из картона;

воска (или другого связующего вещества).

При работе с тепловым герметизатором создается магнитное поле, которое нагревает алюминиевый слой крышки, а тот, в свою очередь, расплавляет термоклей. За счет этого процесса крышка крепко присоединяется к горловине тары. После того, как потребитель откроет емкость с продуктом, многослойный состав пробки останется внутри нее, а алюминиевая фольга будет приклеена к таре.

С технической стороны индукционные запайщики состоят из:

Индукционной катушки (индуктора). В качестве обмотки используется силовой кабель. Располагается эта катушка в магнитной системе из магнитомягкого материала. Транзисторного преобразователя. Генератор, который включает блок управления и регулирующие замкнутые контуры.

Каждый запайщик оснащается дисплеем для изменения и контроля установленных параметров. Обычно экран располагается отдельно от оборудования — выполнен в виде самостоятельного узла.

Индукционный запайщик может использоваться вместе с дополнительными системами: отбраковки емкостей, штативами, диагностическим оборудованием.

Какое оборудование используется при тепловой герметизации

Существует всего 2 класса индукционных запайщиков:

Автоматические. Полуавтоматические.

Рассмотрим эти классы подробнее.

Автоматические

Такие устройства устанавливают под лентой транспортера, на которой движутся емкости с продукцией. Агрегаты предельно «самостоятельные», автономные, ведь работают без вмешательства в процесс сотрудников предприятия.

Автоматические агрегаты также имеют максимально широкие возможности в плане настроек и позволяют регулировать:

интенсивность генерируемого магнитного поля;

скорость передвижения транспортерной ленты;

расстояние от крышки до индуктора.

Запайщики автоматического класса работают следующим образом:

Выполняется регулировка расстояния от индукционной катушки до укупорочного средства (обычно зазор составляет 3-4 мм.). Стабильность зазора проверяется по всей площади индуктора. Проверяется центричность крышки, надетой на емкость. Единоразово выбирается необходимая мощность индуктора, которая необходима для работы с конкретным типом емкостей и укупорочных средств.

Автоматическое оборудование чаще всего устанавливается на объектах, где необходимо обеспечить максимальную производительность линии. Разумеется, устройства этого класса весьма дорогие и громоздкие.

Полуавтоматические

Около полуавтоматических запайщиков постоянно должен находиться оператор, который будет устанавливать емкости на запаечные платформы, включать оборудование, контролировать процесс и убирать запаянные емкости.

Полуавтоматические устройства позволяют настраивать:

мощность индукционного поля;

продолжительность процесса запайки;

расстояние от укупорки до индуктора (если применяются вместе со штативом).

Полуавтоматический укупорщик работает по схеме:

Определяется и устанавливается продолжительность процесса запайки. Мощность индуктора выставляется на 20% от максимума. Выполняется запайка «тестовой» тары, параллельно мощность увеличивается на 5-10%, пока не будет достигнуто максимально прочное и надежное соединение. Начинается работа с основными емкостями.

Полуавтоматические агрегаты — идеальный вариант для мелкого и среднего по масштабам производства.

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В каких отраслях используются индукционные запайщики

Оборудование для тепловой герметизации тары может использоваться буквально во всех промышленных отраслях, где необходимо получить максимальную прочность и долговечность закрытой емкости. Индукционные запайщики позволяют решать крайне важные задачи, возникающие перед компаниями:

В химическом производстве — безопасная перевозка на любые расстояния. В фармацевтике — удлинение срока годности и защита от подделок. В пищевой промышленности — увеличение сроков хранения продукции, сохранение ее первоначального вида, качества и свойств. В косметологии — обеспечение сохранности свойств продукта на протяжении длительного времени, защита от фальсификации. В автопромышленности — защита тары с продукцией от подделок или непреднамеренного вскрытия.

Если говорить о конкретных устройствах для индукционной запайки, большой популярностью пользуются запайщики серии FlexDL. В эту линейку входит оборудование способное работать со всеми современными типами тар и крышек диаметром от 15 до 130 мм.