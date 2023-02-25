Рассыпчатый рис, который пропитался соусами, большой кусок рыбы с васаби, кисло-сладкая пряность имбиря – такое комбо позволяет получить настоящее гастрономическое наслаждение. Именно поэтому суши и роллы пользуются такой популярностью по всему миру. Но, несмотря на широкое распространение блюд, не все понимают, какая между ними разница. О том, как отличить роллы от суши, мы и поговорим в статье.

Являются ли суши и роллы синонимами

Суши – это классическое японское блюдо, история которого начинается с первых веков нашей эры. Основными его ингредиентами выступают рис и специальным образом подготовленная рыба. Существуют десятки вариаций суши, включая нигири, сашими, гункан и пр. Одной из разновидностей выступают и роллы. Они представляют собой рулетики из риса, рыбы и листовых водорослей.

Именно роллы завоевали огромную популярность по всему миру. Их ценят за:

оригинальный внешний вид;

превосходный вкус;

огромное разнообразие;

превосходные питательные свойства.

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Какие бывают роллы

Существуют сотни и тысячи вариантов приготовления роллов. Среди наиболее популярных разновидностей тут можно выделить:

маки. Традиционный японский рулетик, завернутый наружу водорослями. В качестве начинки используют от 1 до 2 ингредиентов (рыба, креветка, авокадо, мягкий сыр и пр.), так что роллы получаются достаточно небольшими;

футомаки. Отличный выбор, чтобы надолго забыть о голоде. Для начинки берут от 3-4 ингредиентов, в результате чего блюдо получается очень сытным;

урамаки. Современный взгляд на роллы. Их заворачивают наружу рисом. В эту категорию входят Филадельфия с нежной сырной начинкой, Калифорния, декорированная икрой и кунжутом, а также драконы. Наиболее популярная разновидность роллов в наши дни;

темпура. Так называют рулетики, которые обжаривают во фритюре в специальном кляре. Чаще всего для темпура берут Калифорнию;

запеченные. Роллы вместе с густыми соусами отправляют в духовку. Термическая обработка придает блюду весьма насыщенного вкуса.

Как результат, роллы – это особая разновидность суши, выполненная в виде рулетика. Существует очень много разных видов роллов, но все их объединяет одна общая черта – превосходный вкус. В результате блюдо станет идеальным выбором для романтического свидания, семейного ужина, обеда в офисе или любого другого перекуса.