Современное лесозаготовительное хозяйство, дорожно-строительная, строительная и коммунальная отрасль повсеместно используют такую технику специального назначения, как мульчер. Она предназначена для измельчения кустарников, остатков древесины в прикорневой области. После ее прохода остается участок, полностью очищенный от растительности и готовый к выполнению последующих работ: обустройству дорожного полотна, посадки новых деревьев или сельскохозяйственных культур и пр.

Сейчас расскажем более подробно о том, что представляет собой мульчер и зачем он нужен. А вот с ассортиментом моделей, которые предлагают потребителям современные производители, описанием и техническими характеристиками машин можно познакомиться здесь https://hydromarket.com.ua/g104487706-mulchery-mulchirovateli.

Область применения мульчеров

Современные производители предлагают потребительскому рынку мульчеры двух видов: навесные и самоходные. Первые монтируется на базовую машину, в основном погрузчики, трактора, реже экскаваторы на специальную трехточечную навеску. Самоходные представляют собой полноценные машины, способные эффективно справляться с объемными и достаточно сложными работами. То есть, чтобы подобрать подходящий вариант мульчера вам необходимо понимать, в каких условиях он будет работать. В остальном и навесные, и самоходные модели эффективно справятся с утилизацией растительности, будь то пни, порубочные остатки, кустарники и пр.

Наиболее эффективным и обоснованным применением мульчеров на практике будет в следующих случаях:

уборка и утилизация кустарников, деревьев, в том числе и тех, что были повалены ветром;

расчистка территории от всевозможной растительности с целью подготовки новых земель под эксплуатацию, обустройство новых дорог;

поддержание опрятного состояния железных и автомобильных дорог, обслуживание аэродромов;

удаление лишней растительности вблизи газопроводов, линий электропередач, а также прочих трубопроводов с целью обеспечения свободного доступа специалистов к ним;

формирование полос отчуждения (противопожарных просек и дорог), уход за склонами.

На выходе все древесные остатки превращаются в щепу и биомассу, которую можно использовать в последующем или же в качестве мульчи для засыпки растений с целью сохранения влаги в грунте, или же для производства топливных брикетов, древесностружечных плит и многих других материалов.

Какие задачи способна решить спецтехника мульчер

Использование мульчера на практике способно одновременно решить несколько важных задач, стоящих перед рабочим персоналом, а именно:

значительно ускорить выполнение работ, связанных с расчисткой территории;

минимизировать количество необходимой техники на объекте;

минимизировать негативное влияние на окружающую среду;

улучшить общее техническое состояние инфраструктурного объекта;

минимизировать физическое участие человека в расчистке территории.

С теми работами, над которыми бы несколько дней трудилась бригада людей, мульчер справится буквально за несколько часов. Только очень важно сориентироваться в предложениях рынка и подобрать ту модель, которая будет более эффективной и производительной именно ваших условиях. Но с этим вам помогут специалисты компании «Гидромаркет». Свяжитесь с ними в удобное для себя время, чтобы получить профессиональные консультации и помощь в выборе навесного или же самоходного мульчера.