Всем людям, которые собираются выехать за границу, нужно оформить документы и заверить их официально. Апостиль необходим для легализации документов, которые будут переданы для рассмотрения в представительство и консульские службы других стран. Такую процедуру обычно проводят в юридическом бюро переводов легально на официальной основе.

Характеристика

Апостиль https://mkperevod.ru/apostil ставится на все основные документы и подтверждает их законность и подлинность. Этот штамп представляет собой оригинальный оттиск, имеет персональный номер и подшивается или прикрепляется к оригиналу документа. Апостиль имеет законную силу в другой стране и является там официальным документом.

Где выдаётся?

Такой штамп, заверяющий подлинность документа, ставят в специальных структурах. Это:

Юридические конторы; отделения ЗАГСа; прокуратура; консульство.

В отделении ЗАГСа, с помощью апостиля, заверяется справка о семейном положении человека. Заверять официальные документы так же могут в консульской службе, архивах и прокуратуре. Апостиль часто требуется для выезда на учёбу за рубеж, при смене места жительства или для поездок в заграничные командировки.

Где требуется?

Апостиль можно ставить на многие разновидности документов. Вот основные из них:

Паспорт;

диплом;

свидетельство о рождении;

водительские права;

свидетельство о браке;

справка о смерти;

доверенность;

справка о несудимости.

Такой штамп, заверяющий подлинность данного документа, в некоторых случаях так же требуется при получении медицинских справок, решений суда, для оформления консульских документов.

Документы

В юридическом бюро переводов для оформления апостиля нужно предъявить список обязательных документов. Это:

Паспорт; оригинал самого документа; оплаченную квитанцию.

Нотариальный перевод документов в бюро производится быстро и качественно. Обычная стандартная процедура перевода документов занимает в среднем 4-5 дней. Если нужно сделать срочный перевод текста, то на это потребуется не более 2-х дней. Сотрудники бюро делают перевод текста, сверяют его с оригиналом, а затем заверяют у нотариуса.