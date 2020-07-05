Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, что у человека может возникнуть аллергия на физнагрузки, если он приступил к тренировкам в течение часа после еды.

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— Тебя прошибает пот, резкая слабость, ты начинаешь задыхаться, появляются отек и крапивница. Стоит вопрос об освобождении мачтовыми клетками большого количества гистамина, — отметил медик.

Есть чистая аллергия на спорт, которая не зависит от питания, утверждает Мясников. Как правило, это случается во время аэробных нагрузок.

— Вдруг появляется резкая слабость, вспухают крапивницей руки, фиксируется отек и пониженное давление. Надо остановиться. Человек начинает метаться в поисках помощи, все это может привести к осложнениям. Нужно успокоиться, иначе может появиться анафилактический шок. Это происходит из-за активной выработки гистамина, — сказал врач.

По словам иностранных медиков, аллергия на занятия спортом, действительно, существует, и чрезмерная активность может стоить жизни. Анафилаксия, которая возникает под действием физнагрузки – редко встречающаяся форма аллергической реакции. Она может вызвать во время тренировки сильный зуд кожи, потерю сознания, рвоту и затрудненное дыхание.

В некоторых случаях анафилаксию провоцирует употребление определенных продуктов (арахис, яйца, морепродукты, сельдерей) непосредственно перед нагрузками. То есть в обычных условиях человек бы поел этих продуктов и ничего странного не заметил. А если после такой еды он сразу пойдет тренироваться — может произойти такая реакция.