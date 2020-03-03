Журналисты «Экспресс-газеты» собрали информацию о том, как сложилась судьба детей серийных убийц после того, как их ближайшим родственникам огласили приговор. В статье обстоятельства жизни дочерей «ангарского маньяка» и «убийцы со счастливым лицом», а также детей Чикатило.

Дочь «ангарского маньяка» Михаила Попкова, на счету которого официально 78 загубленных жизней, Екатерина называла отца «родственной душой» и на первых порах после задержания отказывалась верить в его виновность. Она отмечала, что родитель много гулял с ней, коллекционировал машинки.

После того как Попкова признали виновным и приговорили к двум пожизненным срокам его семье пришлось переехать из Ангарска в другой город: Екатерину заставили уволиться из учебного заведения, где она работала преподавателем. На новом месте жительства девушка вышла замуж, сменила фамилию, родила ребенка. Она никому не рассказывает, что является дочерью маньяка, но связь с отцом не обрывает.

Дочь американца Кита Хантера Джесперсона, который больше известен как «убийца со счастливым лицом», отправивший на тот свет 8 человек, напротив тягу своего отца к насилию заметила, еще когда была совсем ребенком. Мелисса рассказывала СМИ, что родитель прямо при ней мучал и убивал животных. Преступника, который после расправы над своими жертвами оставлял на их телах «смайлики», арестовали в 1995 году, когда его дочери было 15 лет.

В отличие от российских «подруг по несчастью» Мелисса не замкнулась в себе и не боится говорить о поступках отца. Впоследствии девушка стала писательницей и криминальным журналистом. Чтобы доказать, что агрессия отца не передалась ей, Мелисса встречалась с родственниками его жертв, а также прошла специальное сканирование мозга.

У считавшегося самым плодовитым советского маньяка Андрея Чикатило остались сын и дочь. Они совершенно по-разному относятся к славе отца. Дочь убийцы Людмила отказалась от общения с родителем еще до его задержания: девушка отправила к нему погостить своего сына, однако, когда узнала, что ночью дед приставал к внуку, больше на пороге родительского дома не появлялась. Женщина сменила фамилию и счастливо живет с собственной семьей.

Сын Чикатило Юрий напротив — пошел в отца. Мужчина, который публично заявлял, что его отца оговорили, сам был судим за изнасилование, подделку документов, похищение и покушение на убийство человека. В общей сложности Юрий Чикатило провел за решеткой около 12 лет. В настоящее время он живет со своей семьей в Харькове и мечтает переехать в США.

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