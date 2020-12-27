По словам профессора Сколтеха Георгия Базыкина, в России источником второй волны COVID-19 стала инфекция, которая давно распространилась по стране. Нужно различать завозные и «местные» случаи.

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Базыкин отмечает, что сейчас россияне заражаются в большинстве случаев «местным» вирусом, который и «питает» вторую волну. А вот весной, когда случилась первая волна пандемии, ситуация была другой: тогда большинство случаев заражения были завозными.

Базыкин напомнил, что чем сильнее распространяется пандемия, тем больше вариантов мутации вируса. Единственный способ остановить этот процесс — вакцинация.

В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. В ней используются препараты «Спутник V» московского Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Нас ждёт и третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Это не прогноз, а результат исторического анализа, ведь COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.

На фоне роста числа заболевших страны обеспокоены появлением нового, более заразного штамма коронавируса. Он может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году, предупредили ученые.