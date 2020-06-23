Что объединяет голосование по поправкам к Конституции и выборы президента США? Ничего общего? Кроме одного: и там и там противники изменений концентрируются на фигуре первого лица. Не на его программе или инициативах, не на идеологии, а на том, насколько он ужасен и опасен.

Против поправок нужно голосовать только потому, что их предложил Путин, — а они еще и дают ему возможность вновь избираться президентом. Против Трампа нужно голосовать просто потому, что его не должно быть в Белом доме: он кошмарен и не нравится нам. Кроме того, Трамп и Путин угрожают не только собственным странам и народам — они еще и главная угроза миру как таковому: неважно, по отдельности или вместе, но это же понятно всем прогрессивным людям! То есть тем, кто эксплуатирует две эмоции — страх и ненависть.

Разжигая страх перед Путиным, рассчитывают на рост ненависти к нему, чтобы обернуть ее против него внутри страны. И та же схема с Трампом — только уже в американских реалиях. С обличителями Путина мы живем уже 20 лет, и все, что они говорят и чем пугают, выучили наизусть. Борьба с Трампом идет менее пяти лет (с того момента, как он выдвинулся в президенты и стал набирать популярность) — и тут тоже ничего нового уже не слышно. Все, кто хочет ненавидеть Трампа или Путина, уже ненавидят их — но зачем же тогда продолжается эта возгонка ненависти?

Затем, что больше не на что делать ставку — только на ненависть. Есть ли серьезная альтернатива Путину? Ну ладно, есть ли хотя бы общий для ненавистников человек, политик, которого они подавали бы как «спасение России»? Даже близко никого нет — те, кого предлагают на эту роль, не вызывают ничего, кроме смеха или негодования. Поэтому и агитация против поправок идет на уровне «скажи нет Путину» — притом что все понимают, что доверие к Путину в любом случае таково, что гарантирует поддержку поправок на референдуме. Но священная война с президентом требует не снижать накала борьбы, поэтому в подобном отношении радикальных «борцов с режимом» к голосованию 1 июля нет ничего удивительного. Они понимают, что обречены на поражение, и просто используют ситуацию для того, чтобы заниматься единственным привычным делом — возгонкой ненависти, работая на «светлое будущее России без Путина», которого пока что лишает их «рабский русский народ».

Но в Америке же принципиально другая ситуация? Там ведь противников президента большинство, как говорят нам опросы? Это в России радикальные антипутинисты маргинализировали сами себя — своей ложью вперемешку с русофобией. А в Штатах от Трампа трясет почти всю элиту, подавляющую часть прессы да и большинство народа. Тут-то какие проблемы? В ноябре выборы — проиграет Трамп, и будет праздник на всю Америку. Надо только мобилизоваться всем хорошим людям — и нет, не убить всех плохих, а проголосовать 3 ноября.

Проблема только в том, что голосовать придется не за кого-то, а против Трампа. У американских «борцов с режимом» нет никого, за кем они могли бы пойти, — и вся ставка делается на то, против кого идти. То есть на страх и ненависть, разжиганием которых на невиданном прежде уровне занимались американские медиа практически все годы президентства Трампа.

Но чем ближе к выборам, тем тревожнее на душе у честных людей: а вдруг не сработает стратегия? Казалось бы, сделали все, что нужно, — и не имевший шансов импичмент раскрутили, и кандидата, у которого были реальные сторонники (сенатора Берни Сандерса), от выборов оттерли, чтобы не приходилось выбирать из двух антисистемных зол. Приходи, американец, и голосуй 3 ноября против Трампа…

Ну а вдруг не придут? Такая мысль в последнее время стала закрадываться в души самых умных среди борцов с Трампом — и один из них даже поделился ей с остальными.

Майкл Мур, режиссер-документалист, лауреат «Оскара» и один из самых влиятельных идеологов на леволиберальном фланге американской политики, накануне субботнего митинга Дональда Трампа, который проходил в городе Талса, штат Оклахома, написал:

"Не надо самодовольно смеяться над этими бабами в Талсе сегодня и хихикать над тем, сколько из них собирается вернуться домой с Covid-19. Они живут, едят и дышат Трампом — и никто из нас не делает этого с Джо Байденом. Мы рассчитываем на ненависть к Трампу, а не на любовь к Байдену, чтобы выиграть. Вы действительно так думаете — ненависть побеждает любовь? Мол, чем больше мы раздуваем ненависть нашего соседа к Трампу, тем больше шансов на победу?"

На митинг в Талсе ожидалось 100 тысяч человек — собралось вдвое меньше, а в зале даже были пустые места, потому что демократы организовали массовое бронирование билетов противниками Трампа, чтобы не дать занять места сторонникам. Но первый с начала карантина митинг все равно показал главное: Трампа любят люди. Именно об этом и написал Мур еще накануне:

«Не будь таким дерзким, рассказывая всем, что он ни в коем случае не выиграет Белый дом, потому что, честно говоря, ты очень похож на себя четыре года назад… Если вы снова не принимаете мои предупреждения всерьез, тогда у меня есть вопрос, на который я хочу, чтобы вы ответили, и я прошу вас ответить мне честно: сколько человек выстроится в очередь в течение пяти дней, чтобы услышать речь Джо Байдена? Двенадцать? Пять? Никто?

… Потому что в глубине души мы знаем, что нет огромной, сильной любви к Джо Байдену, никто не мечтает о плане работы Джо Байдена, плане здравоохранения Джо Байдена, плане ухода за детьми, плане уголовного правосудия, плане неравенства доходов».

Мур призывает Байдена вылезти из подвала и вдохновить людей — хотя понятно, что и сам не верит в возможность этого. Фактически Майкл Мур предупреждает о грядущей победе Трампа — так же, как он сделал это четыре года назад, когда едва ли не единственным из либералов написал о реальной «угрозе» победы Трампа. Как и тогда, сейчас Трамп «вдохновляет большинство людей в колеблющихся штатах», пишет Мур, — и как в 2016-м, именно эти несколько штатов «ржавого пояса» принесут победу Трампу.

Мур хотя бы объективен и честен: он ненавидит Трампа, но эта ненависть не застилает ему глаза. Но еще интересней то, что он подмечает в своих единомышленниках, не осуждая, может быть, даже вскользь. «Не надо самодовольно смеяться над этими бабами в Талсе» — это очень важное замечание.

Дело в том, что американские прогрессивные люди смеются над сторонниками Трампа точно так же, как и наши «люди с хорошими лицами»: фу, быдло, деревенщина, бюджетники, патриоты, необразованные тупицы. Только такие люди, даже не люди — отбросы — ведь и могут поддерживать Трампа. За два месяца до выборов 2016 года Хиллари Клинтон назвала сторонников Трампа «жалкими людьми» и «неприличным сборищем» — «расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы — всего не перечесть. Эти люди неисправимы».

Подобное навешивание ярлыков и презрение к собственному народу свойственно и части наших самоназначенных «лучших людей» — причем оно часто переходит в открытую русофобию: «Нация рабов, что с них взять». В Америке сейчас термин «раб» не в ходу — наоборот, сторонников Трампа обвиняют в расизме. Хотя на самом деле настоящие расисты — это как раз те, кто презирает и унижает собственный народ, неважно, белых американцев или русских.

В 1990-е годы от русских требовали коллективного покаяния за все наше прошлое, подаваемое в исключительно черных красках: рабское, советское, великодержавное (это термин употребляли фактически как синоним расизма — мол, угнетали малые народы). Русские вынесли это унижение — и ответили в том числе и Путиным. Американцев сейчас заставляют каяться за рабство — которое к ныне живущим белым уж точно не имеет никакого отношения. Да и не в нем дело — надо просто сломить дух народа. Но если с тысячелетним русским это не получилось, то с искусственным американским может и сработать.

В России не получается выдать презрение и ненависть к русскому народу за ненависть к Путину. Наоборот: русофобия прорывается, выдает себя с головой даже там, где могли бы и промолчать. Но, может быть, в Америке удастся скрыть презрение к американскому народу — за ненавистью к Трампу? Да, получится — во всяком случае, так кажется тем, кто ставит сейчас эксперимент над США.

Но 3 ноября может выясниться, что далеко не весь народ запуган, что большинство не поддалось «страху и ненависти», — и тогда «передовые люди» в Штатах будут, как в свое время «лучшие люди» в России, кричать своей стране, что она сдурела. Забыв, что страх и ненависть всегда уничтожают тех, кто пытался сыграть на них.