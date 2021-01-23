Пандемия охватила почти весь мир: зафиксировано более 95 миллионов случаев заражения, более двух миллионов человек умерли. Медики сообщают о новых штаммах, выявленных в Великобритании и ЮАР.

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По словам российского терапевта Андрея Кондрахина, вирус может стать и более заразным, и более устойчивым, создав, таким образом, защитные механизмы от антител, которых раньше не было. Он сравнивает эту мутацию с ВИЧ.

В этом случае, по словам Кондрахина, возможен такой вариант: коронавирус станет столь заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с другим больным. И вот тогда избавиться от него станет практически невозможно. Медик, однако, выразил сомнение в том, что такое мощное изменение сможет произойти за короткий срок.

Ранее Кондрахин отмечал, что вероятность того, что британский штамм распространится в нашей стране, довольно высока из-за его большей заразности.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Этот вариант, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного.

Как ранее отмечал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, нас ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями. По его словам, это не прогноз, а результат исторического анализа. Он напомнил, что COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.