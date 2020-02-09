Любителям популярных телесериалов, новостей о ТВ или актуальной информации о жизни зарубежных и российских звездах, рекомендуется посетить специальный портал. На нем всегда можно, в любое удобное время для просмотра через сеть интернета, найти как все новости о современном кино, так и ознакомиться с гороскопом на сегодня.

Это привлекает на страницы рекомендательно-развлекательного сайта Русская Теленеделя не только активных телезрителей, но и публику, кто интересуется современным стилем в одежде или другой нужной информацией о мире моды и кино.

Что интересного можно здесь найти?

Постоянно обновляемый портал, публикует новостные подборки как о стиле, ТВ и кино, так и привлекает внимание новой и постоянной публики не менее интересными фактами:

о старте последних сезонов в подборке самых лучших сериалов в мире;

о главных претендентах-фильмах в номинации на Оскар-2020 года;

гороскопами для знаков Зодиака на предстоящую неделю;

о стиле жизни и рецептах из кино;

книжными новинками, что заинтересуют публику, любящую читать и смотреть увлекательные сериалы и фильмы;

о будущих блокбастерах и готовых экранизациях.

Любопытную публику непременно заинтересуют оригинальные подборки статей и актуальных новостей, как о предстоящих спектаклях для детей и взрослых, что запланированы на 2020 год, так и новые клоунские шоу в Москве, который готов продемонстрировать Егор Дружинин.

Что публикуется из сферы медиа?

Можно посмотреть онлайн актуальные подборки не только о последних событиях, что происходят в России или за рубежом, но и информацию о российских психологических триллерах – к примеру «Пилигрим». В зависимости от предпочтений публики, каждый посетитель рекомендательного сайта сможет более подробно посмотреть подборки и о деятельности издательского дома «Север Медиа PRO». На страницах есть информация об учредителях издания, уже завоеванных наградах в сфере медиа, а также полученные премии от популярного журнала Moda Topical.

Будет интересно узнать, уже в деталях, об актуальных спецпредложениях от PR-агентства «Север Медиа PRO». Узнайте о том, где можно заказать сопровождение мероприятий. Комплексный подход обеспечит не только профессиональную подготовку пресс-клиппинга, но и возможности оперативно воспользоваться профильным сервисом по работе с лидерами мнений. На сайте есть информация как о медиа и предложениях по рекламе, так и размещению материалов в прессе и многое другое.