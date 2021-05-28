Нет никаких сомнений в том, что чтение полезно. Однако далеко не каждая книга оправдывает затраченное на нее время. Чаще всего это касается массовой литературы – тех самых авторов, которые издают по несколько книг в год. Такие книжки мы советовать читать не будем, лучше поговорим о том, что заслуживает внимания.

Иностранная бизнес-литература

Казалось бы, может хватить и отечественной. Но псевдогуру сейчас так много, что найти профессионала довольно сложно. Кроме того, многие из них банально копируют идеи западных и азиатских авторов. Иностранная литература про бизнес более полезна, в ней содержатся разные интересные кейсы. Людям, заинтересованным в организации работы сотрудников, желающим узнать больше о тайм-менеджменте и бизнес-планировании, стоит обратить внимание на авторов из США.

Фэнтези

Иногда хочется отвлечься и погрузиться в необычный мир, в котором полно интересных существ и невероятных вселенных. Прочтите цифровые книги фэнтези от именитых писателей, их богатый слог точно не оставит вас равнодушными. Видов такой литературы много – эпическое фэнтези, темное, городское, научное. Чего стоят только произведения Толкиена или Стивена Кинга, каждая книга способна увлечь надолго.

Художественная классика

Произведения европейских, русских, американских классиков позволят вам пополнить словарный запас и развить образное мышление. Необязательно читать общеизвестную литературу. Попробуйте прочесть произведения, которые у нас малоизвестны, но востребованы за рубежом. Есть множество интересных книжек, которые способны увлечь проработанным сюжетом.

Биографии знаменитостей

В мире было и есть очень много людей, у которых есть, чему поучиться. Биографии знаменитых ученых, художников, бизнесменов и политиков дадут вам представление о том, как они жили и работали. Интересны не только те люди, которые жили раньше, но и наши современники, ведь о многих достойных людях мы очень мало знаем.

Исторические исследования

Важно знать ошибки прошлого, чтобы не повторять их в дальнейшем. История – одна из интереснейших наук, которой точно стоит уделить внимание. Изучайте историю своего народа, знакомьтесь с событиями, происходившими в соседних государствах, узнавайте больше о прошлом – с исторической литературой можно провести немало времени.

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