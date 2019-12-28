С первого года жизни малыш может самостоятельно перемещаться, развивать память, осваивать логическое мышление и говорить.

В этом возрасте наблюдаются первые эмоциональные контакты, первые самостоятельные взаимоотношения с окружающим миром.

Игрушки, развивающие от 1 года, способствуют стимулированию естественного развития ребенка.

Такие игрушки, развивающие от 1 года, представленные электронными игрушками, кубиками, кольцами, пирамидами помогают развить координацию движений, моторику рук и ассоциативное мышление.

Обратите внимание на интересные и безопасные игрушки малышам ведь они принесут не только радость деткам но и пользу.

В возрасте 4, 5 лет дошкольники начинают активно интересоваться природой: растениями, животными, погодными явлениями. Этот возраст также известен задаванием разных вопросов: «откуда?», «почему?», «зачем?». Поэтому иногда педагоги, взрослые не знают, что ответить.

Чтобы помочь юным исследователям взрослые придумали разные программы. Допустим, сейчас практикуется планирование по программе Детство. Эта программа входит в число самых популярных нашего времени. Информация о нем известно в любом детском саду.

Так как, когда дети находятся в этом возрасте, очень важно удовлетворить их любознательность и помочь им при этом сформировать необходимые для развития представления о природе. Также эта методика должна привить первоначальные навыки самостоятельности мышления, активности.

В такой период жизни малыши «открывают» живые существа в природе, также они узнают их внутренне сходства, когда внешне они совершенно не похожи. Можно сказать, что у зверей и растений есть сходства. Так, они питаются, чувствуют, как к ним относится человек, дышат.

Поэтому ребенок будет вдумчиво думать над разными проявлениями отношений людей к природе. Также это отличный способ пережить боль и гнев от жестокого обращения людей.

К тому же ребята могут радоваться трогательным поступкам. Стоит сказать, что в возрасте 4-х лет дети имеют высокую эмоциональную отзывчивость, поэтому у них выстраивается экологически ценный опыт в общении с растениями, животными.

К тому же планирование по программе Детство стимулирует, поощряет гуманные проявления в поведении, деятельности в природе и помогает воспитать радостные переживания от совершаемых положительных поступков. Всему этому должны научить ребенка в детском саду.

Ребенок должен понимать, что такое живое. Он должен понимать, как оно растет, питается и перемещается. Также воспитатели должны рассказать малышам о признаках отдельных растений, животных.