На многие праздники дарят цветы, независимо от пола и возраста получателя. Чаще всего предпочтение отдают розам. Но на рынке представлено их большое разнообразие, поэтому покупателю бывает сложно выбрать букет. А если вы определились с оттенком и количеством цветов, то купить розы екатеринбург предлагает на сервисе Flowwow. Это онлайн-платформа, где каждый день множество магазинов размещает разнообразные товары: букеты, игрушки, украшения, и многое другое. В результате покупатели получают надежный и простой в использовании сервис. А доставка по Екатеринбургу осуществляется в течение 40 минут.

Кому и какой оттенок роз лучше дарить

С помощью правильно подобранного оттенка роз человек может передать чувства или подчеркнуть значимость события:

Белые. Они подчеркивают невинность, изящество и красоту девушки, могут сообщать об искренности чувств и трепетном отношении к человеку. Поэтому зачастую их принято дарить новобрачным или любимой девушке. Желтые. На первом свидании такой букет от мужчины может быть неуместным. Ведь он символизирует его счастье рядом с девушкой или готовность к перемирию, желание наладить отношения. Также яркие букеты преподносят победителям, артистам и значимым личностям. Красные. Бутоны означают глубокие чувства и страсть, поэтому они столь популярны. Но также эти цветы очень универсальны, ведь могут почтить память или выразить уважение. Поэтому зачастую красные розы дарят мужчинам. Розовые. Это символ зарождающихся чувств и нежного отношения к объекту воздыхания. Не подходят в качестве подарка педагогам и начальникам, поэтому им лучше дарить чайные розы. Чайные. Ими можно отблагодарить, ведь розы такого сорта означают: «Я никогда не забуду Вас». Голубые или синие. Подчеркивают успех в достижении желаемого, преданность идеалам. Они прекрасно подходят для мужских или корпоративных букетов. Оранжевые. Их рекомендуют дарить тем, кто достиг высокого уровня признания в любой сфере человеческой деятельности. Черные. Эти восхитительные розы подчеркивают таинственность и неповторимость личности получателя.

Букет цветов поможет поднять настроение, принести в дом тепло, выразить уважение и вызвать улыбку получателя. Но не рекомендуется дарить букеты с четным количеством цветов, если не планируете почтить память усопшего. А заказать подходящие розы можно на сервисе flowwow.com.