В Пентагоне подтвердили слова президента США Дональда Трампа об испытаниях гиперзвуковой ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука, сообщил телеканал CNN.

Появление «величайшего вооружения в истории», создание «супер-пупер» ракеты, американский лидер анонсировал в мае. Тогда он не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

«На самом деле он (Трамп, – ред.) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты, – ред.) превышала в 17 раз скорость звука», – заявил представитель Пентагона.

В конце июня Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что даже такие темпы не позволяют США обогнать Россию в производстве гиперзвукового оружия.

«На сегодняшний день США находятся в режиме отставания от России в производстве гиперзвукового оружия, это отставание оценивается специалистами от пяти до десяти лет. Чтобы эта «супер-пупер» ракета встала на дежурство так, как встали наши гиперзвуковые ракеты, должен еще пройти большой период времени. При этом надо понимать, что есть пиар-составляющая в заявлениях из США. Трампу сейчас нужны победы. Публичные заявления о результатах проекта – это весьма важный фактор для того, чтобы набрать голоса и стать президентом еще раз. Но сказать, что США, испытав «супер-пупер» ракету, уже догнали Россию, а, может, завтра и перегонят, будет неправильно. Хотя все силы Пентагона и военный бюджет сейчас брошены на то, чтобы современное высокотехнологичное вооружение, которое уже есть у РФ, появилось в США», – сказал Андрей Кошкин.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.