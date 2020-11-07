В период пандемии в обществе как никогда заметны панические настроения. Отчасти в этом виноваты средства массовой информации: еще весной людей запугали тем, что болезнь может стремительно перерасти в нечто страшное, легкие откажут, и, если рядом не окажется аппарата ИВЛ, наступит неминуемая смерть.

мужчина

Оказалось, что около 60% россиян диагностируют себе ложные симптомы COVID-19. Они часто измеряют себе температуру, у них начинается одышка, появляется жар и так далее. Сила самовнушения, особенно у тревожных людей, велика.

Специалисты рассказали, кто особенно склонен к таким проявлениям. Во-первых, это люди, родственники или близкие друзья которых переболели коронавирусом достаточно тяжело. Они выискивают у себя симптомы заболевания и «находят» их.

Во-вторых, ложные симптомы ковида обнаруживают у себя тревожно-мнительные люди. Люди с таким типом личности могут по-настоящему задыхаться и чуть ли не терять сознание, отмечают специалисты.

Что можно сделать в таких случаях? Медики советуют оградить себя от информации, связанной с коронавирусом и перестать выискивать у себя симптомы, не подпитывая лишний раз свою тревожность.

По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, тест на COVID-19 может дать ложноотрицательный результат в 30-40% из-за неправильного забора материала.

Медики напоминают, что инкубационный период инфекции у 95% больных длится от 2 до 6 дней.