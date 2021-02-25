Выбор материала для ограждения – ответственная задача. Ведь ограда это не только защита, но и часть интерьера участка. Поэтому в РФ все чаще отдают предпочтение металлическому штакетнику. В сравнении с профнастилом и деревянными материалами евроштакетник обладает высокой устойчивостью и более эстетичным видом.

Зашивка забора евроштакетником подразделяется на:

Одностороннюю – используются в качестве ограждений деревьев, клумб. Штакетины устанавливаются на одну сторону на расстоянии, пропуская свет. Двустороннюю – используется для ограждения участков, дач. Территория полностью защищена от посторонних людей.

К преимущества металлического штакетника относятся:

Прочность. Ограда прослужит более 30 лет, сохранив все свои качества без дополнительного обслуживания.

Разнообразие декоративного выбора. Благодаря большому выбору цветов и форм, можно подобрать различные варианты на любой вкус.

Безопасность. Открытые острые края ограды предотвратят проникновение на участок.

Простота транспортировки и монтажа. Установить евроштакетник возможно, не имея при этом опыта в данной сфере.

Высокая стойкость к погодным условиям и окружающей среде благодаря оцинковке.

Доступность. Стоимость металлического штакетника не превышает цены профнастила.

Сохраняется циркуляция света и воздуха.

Простота в уходе. Весть уход за евроштакетником заключается в периодическом мытье от пыли, в то время, как ограду из деревянного материала нужно регулярно красить.

Исходя из вышеперечисленных достоинств данного материала, евроштакетник хорошо подойдет для ограды палисадников, детских летних площадок, террас, балконов, летних кафе и ресторанов, ворот и калиток и т.д.

Кроме того технология установки забора из евроштакетника очень проста и не требует дополнительных навыков и инструментов.

Этапы монтажа:

Установка опорных элементов. Закрепление поперечных лаг. Покрытие грунтовкой и краской. Закрепление штакетника к каркасу.

Соблюдая все рекомендации специалистов и грамотному монтажу, ограда из евроштакетника прослужит долгие годы, радуя глаз владельца участка.