Выбор материала для ограждения – ответственная задача. Ведь ограда это не только защита, но и часть интерьера участка. Поэтому в РФ все чаще отдают предпочтение металлическому штакетнику. В сравнении с профнастилом и деревянными материалами евроштакетник обладает высокой устойчивостью и более эстетичным видом.
Зашивка забора евроштакетником подразделяется на:
- Одностороннюю – используются в качестве ограждений деревьев, клумб. Штакетины устанавливаются на одну сторону на расстоянии, пропуская свет.
- Двустороннюю – используется для ограждения участков, дач. Территория полностью защищена от посторонних людей.
К преимущества металлического штакетника относятся:
- Прочность. Ограда прослужит более 30 лет, сохранив все свои качества без дополнительного обслуживания.
- Разнообразие декоративного выбора. Благодаря большому выбору цветов и форм, можно подобрать различные варианты на любой вкус.
- Безопасность. Открытые острые края ограды предотвратят проникновение на участок.
- Простота транспортировки и монтажа. Установить евроштакетник возможно, не имея при этом опыта в данной сфере.
- Высокая стойкость к погодным условиям и окружающей среде благодаря оцинковке.
- Доступность. Стоимость металлического штакетника не превышает цены профнастила.
- Сохраняется циркуляция света и воздуха.
- Простота в уходе. Весть уход за евроштакетником заключается в периодическом мытье от пыли, в то время, как ограду из деревянного материала нужно регулярно красить.
Исходя из вышеперечисленных достоинств данного материала, евроштакетник хорошо подойдет для ограды палисадников, детских летних площадок, террас, балконов, летних кафе и ресторанов, ворот и калиток и т.д.
Кроме того технология установки забора из евроштакетника очень проста и не требует дополнительных навыков и инструментов.
Этапы монтажа:
- Установка опорных элементов.
- Закрепление поперечных лаг.
- Покрытие грунтовкой и краской.
- Закрепление штакетника к каркасу.
Соблюдая все рекомендации специалистов и грамотному монтажу, ограда из евроштакетника прослужит долгие годы, радуя глаз владельца участка.