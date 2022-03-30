Ремонт квартир – сложное, затратное мероприятие, к которому стоит готовиться заблаговременно. Исходя из сложности проекта, объемов строительных изменений придется решить, кому будет поручена его реализация. В случае косметического ремонта можно заручиться поддержкой друзей, имеющих определенные навыки в поклейке обоев, укладке ламината или покраске потолка. Но не все имеют время и желание участвовать в таких работах, а гарантировать высокое качество в случае привлечения таких работников никто не сможет. Стройматериалы стоят довольно дорого, поэтому устранять браки и недоделки придется с дополнительными финансовыми затратами. Чтобы этого не произошло, нужно искать профессионалов.

С чего начинать капитальный ремонт

Прежде чем приступить к выполнению таких работ, необходимо определиться с первоочередными задачами и выбрать стройматериалы. При наличии дизайнерского проекта сложностей с их покупкой быть не должно. Стоит ориентироваться на стройматериалы с оптимальным соотношением качества и стоимости. В этом случае помогут опытные специалисты.

На его качество и долговечность влияет правильная последовательность выполнения каждого этапа, от удаления старых покрытий, монтажа всех необходимых коммуникаций до финишных работ, заключающихся в отделке стен обоями и монтаже плинтусов. Но владельцу квадратных метров не нужно беспокоиться о таких деталях, если он примет решение привлечь к работам профессионалов, предлагающих свои услуги на сайте Послуги.UA.

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Прежде чем приступить к выполнению работ, строители должны:

изучить проект, определить объемы и особенности предстоящих работ;

составить смету, согласовать стоимость услуг;

приобрести стройматериалы после согласования с клиентом предлагаемых вариантов (если заказчик не собирается приобретать их своими силами);

продумать последовательность всех этапов, оговорить сроки выполнения заказа.

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Важно помнить, что качественный результат могут обеспечить только профессионалы, найти которых не сложно на сайте Послуги.UA.