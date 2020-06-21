В эти выходные был сыгран первый после вынужденного перерыва тур чемпионата России, и получился он оглушительно громким. Что ни матч — все шло не так. К последнему дню тура чемпионат и вовсе оказался под угрозой отмены. Первые скандалы, разгромы, проблемы — в обзоре «».

Скандал

Катастрофа обрушилась на РПЛ еще до начала тура. В «Ростове» сразу шестеро сдали положительный тест на коронавирус. По принятому перед возобновлением чемпионата регламенту все контактировавшие с зараженными должны уйти на двухнедельный карантин. Контактировавших оказалось много: все игроки основного состава (проводились общекомандные тренировки), молодежного состава (игравшие контрольные матчи с основой), тренерский штаб и персонал.

По регламенту, если команда может найти 16 полевых игроков и двух вратарей — а специально под возобновление клубам было разрешено дозаявлять в экстренном порядке и молодежный состав, и игроков детско-юношеской школы, — то должна выходить и играть. В противном случае ей засчитают техническое поражение.

Можно было договориться о переносе матча («Ростов» в пятницу играл с «Сочи») на единственно возможную резервную дату — 19 июля, когда будут играться матчи Кубка России, если команды уже вылетели из розыгрыша (а с «Ростовом» и «Сочи» так и произошло). Но РПЛ и РФС отдали решение на откуп «Сочи»: клуб-соперник должен был дать свое согласие на перенос. Но «Сочи» отказался.

В итоге «Ростову» пришлось в срочном порядке выдергивать «всех живых», а ими оказались дети. С ними быстро подписали профессиональные контракты, дозаявили за клуб — и отправили игроков 2001–2004 годов рождения проигрывать 1:10 взрослым «сочинским» мужчинам.

Мальчишки стали героями дня, за них болела вся страна. А Денис Попов, юный голкипер «Ростова», вовсе стал звездой, взяв пенальти от Антона Забалотного и совершив 15 сейвов. На то, что он пропустил 10 мячей, внимания уже никто не обращал.

Вот только вопрос, что будет с «Ростовом» дальше, так и остался подвешенным. Следующий матч они должны сыграть с «Арсеналом» 27 июня. Если правда то, что первые симптомы у Хорена Байрамяна (а именно он стал «нулевым пациентом» после поездки к родителям) появились 13 июня, то как раз 27-го истекают те самые две недели, и здоровые игроки могут выйти на поле. Без тренировок.

Но тут возникает вопрос: а почему так поздно стало известно о заражении? Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что сообщение от клуба поступило 15 июня, но широко известно это стало лишь 18-го. Три дня эта информация почему-то скрывалась.

Что будет дальше с «Ростовом», как и когда он сможет полноценно играть основным составом, предсказать сложно. Все зависит от того, от какой даты будут вести отсчет специалисты Роспотребнадзора. И если от 13-го, то захочет ли Валерий Карпин, отличающийся резкостью своих суждений и поступков, выводить команду на поле, буквально сняв их с велотренажеров.

Разгром

Первый матч в Москве после вынужденного перерыва прошел на «ВЭБ Арене», где ЦСКА принимал «Зенит». В то, что армейская команда сможет выиграть у без пяти минут чемпиона страны, верили разве что болельщики ЦСКА. Им по статусу положено верить.

Серия без побед до перерыва у ЦСКА длилась уже пять матчей. Молодой, но пока не впечатляющий на длинной дистанции состав тянул все хуже и хуже. Буквально за несколько дней до возобновления чемпионата руководство клуба продлило контракт с главным тренером Виктором Гончаренко, показав свое доверие. А для спасения чести команды уже даже готовы были призвать в четвертый раз легендарного форварда Вагнера Лава. У бразильца закончился контракт с «Коринтианс», и футбольные инсайдеры утверждали, что вот сейчас-то Вагнер и приедет в Россию. Но разговоры поутихли — впрочем, сейчас его все равно заявить не было никакой возможности. Если Вагнер и прибудет, то это уже история следующего сезона.

А без него Федор Чалов не попадает в ворота, Никола Влашич старается, но что-то идет не так, Щенников, Дзагоев, Ахметов снова травмируются еще на тренировках, юное дарование армейской обороны Вадим Карпов зарабатывает удаление, а Виктор Гончаренко понимает, что разрешенные временно пять замен ему мало чем помогут. Потому что Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна, выходящих на замену, когда все основные резервы — Яка Бийол, Константин Кучаев и Хердур Магнусон — уже использованы, нельзя назвать серьезным усилением.

У Виктора Михайловича от переживаний после разгрома 0:4 подскочило давление, и он не смог принять участие в послематчевой пресс-конференции.

Сама же атмосфера матча была прекрасной, несмотря на то, что на стадионе присутствовали только 10 процентов возможных зрителей. Фан-сектор оказался самым дисциплинированным: парни выстроились на необходимой дистанции 1,5 метра и буквально замерли на этой позиции. При этом не переставая заряжать на протяжении всего матча — один за десятерых. Слышно было хорошо.

Акция болельщиков

Пока о том, что на матчи РПЛ будут допущены болельщики, хоть и в урезанном составе, не было известно, фанатский актив «Локомотива» объявил войну клубному руководству. «Локо» не стал продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным, которого болельщики «железнодорожников» боготворят, и подписал контракт с Марко Николичем. Такое решение болельщики сочли позором и заявили, что будут протестовать против этого всеми возможными способами.

После протестных граффити возле «РЖД-Арены» последовала акция с траурными фотографиями председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Сейчас доступ болельщиков на матчи разрешен, и фанаты выступили с заявлением, что до конца текущего чемпионата они будут находиться на стадионе только до 20-й минуты игры, отказываются от какой-либо масштабной визуальной поддержки (а вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение общего мнения о действиях руководства «Локомотива»), а также от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба: «Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки».

Пикантность в том, что именно на 20-й минуте каждого матча в первом туре («Локо» в воскресенье встречался дома с «Оренбургом») проходит акция «Спасибо врачам». Игра на несколько секунд останавливается, зрители встают и вместе с футболистами аплодируют всем медицинским работникам, на чьи плечи легла тяжелая задача борьбы с пандемией.

И самое главное

Не успев начаться, чемпионат России оказался под угрозой полной отмены. Вечером в субботу в различные футбольные телеграм-каналы просочилась информация, что случаи заражения COVID-19 есть в «Динамо» и «Уфе». Обоим клубам предстояло играть в воскресенье.

Если случаи заражения есть, то обе команды уходят на карантин, а значит, еще два матча не могут состояться. В таких условиях можно просто закрывать все вопросы с продолжением розыгрыша РПЛ и отправлять футболистов лечиться или отдыхать. Но Сергей Прядкин не раз говорил, что об отмене никто не думает, хотя уверенным на 100 процентов в такой ситуации быть нельзя.

Отсутствие четкого плана Б привело к полнейшему бардаку. Положительные тесты у игроков «Динамо» подтвердились, и клуб официально сообщил об этом: «Наличие коронавируса было выявлено у трех футболистов — Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьского. Они отправлены на 2-недельный карантин в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал со вчерашнего дня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме». По сути, команда продолжает тренироваться, хотя «закрытый режим» при желании можно трактовать и как карантин, если все, кто там заперт, контактировали с зараженными и больше ни с кем контактировать не собираются.

Исполком РФС в срочном порядке созвал бюро на видеоконференцию, на котором было решено матч «Краснодар»—«Динамо» перенести на 19 июля, поскольку «быки» на это согласились, в отличие от «Сочи».

Есть в решении исполкома и еще один интересный пункт (дается в сокращении): «РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча. В случае, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит вариант с его проведением после окончания розыгрыша РПЛ, но до 3 августа 2020 года».

Получается, что РФС уже готов к тому, что каждую неделю мы будем получать как минимум одну команду на карантине.

Теперь — об «Уфе». Клуб официально не подтвердил обнаружение коронавируса у своих игроков. Глава попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов (обычно генеральный директор клуба Шамиль Газизов комментирует все сам и очень легко отвечает на все вопросы, но на этот раз почему-то молчал) попытался слухи опровергнуть: «Буквально перед матчем появляются провокационные заявления, идущие вразрез с ежедневными анализами футболистов «Уфы», у которых не выявили ни одного случая за все время».

Игроком с положительным тестом в анонимных телеграм-каналах был назван Андрес Вомбергар. Причем когда «Уфа» и «Тамбов» подтвердили, что встреча состоится в назначенное время, Вомбергара в заявке на матч не оказалось. А на бюро исполкома РФС эту историю благополучно обошли.

Вся эта история вкупе с тотальным молчанием руководства «Уфы», РФС и РПЛ приводит только к тому, что клуб и лигу подозревают в сокрытии информации о зараженном. Если она окажется правдой, и эта правда всплывет, страшно представить, какими мощными будут последствия.