В связи с закрытием границ из-за коронавируса российские туристы, грезящие морем, вынуждены были сменить привычную Турцию и Египет на российское побережье Черного моря. Многие новоиспеченные отдыхающие ранее посещали собственные курорты разве что в далеком детстве. В связи с этим некоторые особенности отпуска в том же Крыму обернулись для гостей полуострова не только разочарованием, но и серьезными проблемами. Украденные деньги, испорченные машины в горах и фекалии в море, корреспондент «» отдохнула в Крыму и выяснила, чем не стоит заниматься на полуострове.

«Украли все до копейки». Бывалые туристы прекрасно знают, что самое ненадежное место хранения отпускных денег в Крыму – это автомобиль. Новоиспеченные отдыхающие, особенно те, кто снял жилье в частном секторе, об этом не имеют ни малейшего понятия. В результате некоторые несчастные ухитряются в первые же дни лишиться всех накопленных на отдых средств. Пластиковые карты на полуострове берут далеко не везде, за снятие денег в банкоматах берется комиссия, поэтому на радость ворам туристы едут в Крым с внушительными суммами наличных.

— У нас в Крыму уже не первый год в сезон действуют банды автомобильных воришек, — рассказывает жительница Судакского района. – Я своих отдыхающих предупреждала, что хранить деньги дома безопаснее, но они меня не послушались, не понимаю, нас что ли боялись. От нашего поселка до моря 3 километра, все ездят на машинах. Вот они и катались туда каждый день вместе со всеми сбережениями. Оставляли автомобиль на прибрежной стоянке, а сами шли загорать на пляж. Дней через пять после приезда, их машину вскрыли, пропали все оставшиеся на отдых деньги, около 80 тысяч рублей. Полиция, естественно, приехала, все осмотрела, но шансов, что воров поймают и вернут похищенное, практически нет.

К счастью, у многих отдыхающих хватает мозгов не брать с собой на море все сбережения. Но многие все же оставляют на время купания в машине дорогостоящие гаджеты, которые тоже становятся добычей грабителей. Чтобы не лишиться на полуострове имущества, имеет смысл или купаться в море по очереди, взяв ценные вещи на пляж, или все же оставить их в съемном жилье. Случаев воровства из комнат и частных домов практически не фиксируется.

«Застряли на ночь в горах». В Крыму очень популярен так называем джиппинг, экскурсии на уазиках в труднодоступные горные районы полуострова, куда на личном автомобиле проехать невозможно. Однако некоторые несведущие туристы уверены, что их железному коню любая гора по плечу. Такая бравада в большинстве случаев приводит к печальным последствиям.

Например, регулярно наблюдать результат человеческой глупости можно на горной дороге к маяку на мысе Меганом. С началом туристического сезона на опасный маршрут хлынули туристы, решившие испытать на прочность свои автомобили.

— Первый раз повез туристов по этому маршруту в этом году и сразу же наткнулся на таких горе-туристов, представляю, какой кошмар дальше начнется, — рассказывает экскурсовод Андрей. — Пара лет 35 решила покорить гору на своем Пежо. В результате на полдороге они застряли, сев брюхом на камни. Выехать оттуда на такой машине разве что смотритель маяка бы смог, который знает там каждый камень. Обычные люди просто машину убьют, хорошо, если себя не покалечат, там обрывы кругом. На буксире их вытащить уазиком с горы не проблема, вот только я с собой трос не вожу, и у них его не оказалось. Застрявшие предлагали мне и другим экскурсионным джипам тащить их с помощью пляжной сумки, но это попросту смешно, первый же рывок – и морда легковушки всмятку. На мой отказ туристы стали еще и хамить, говорить, что они не ожидали, что Крым – такой убогий полуостров. Вопрос, кто еще в этой ситуации убогий. Не знаю, чем эта история закончилась. Думаю, что парочке пришлось заночевать в горах. Дело было вечером, пока съездишь в поселок за тросом, уже стемнеет. А ехать по такой дороге ночью еще и с буксиром даже за большие деньги себе дороже.

«Весь отпуск пролежали с отравлением». Туристы, привыкшие отдыхать на заграничных курортах, практически не знакомы с типичным явлением черноморского побережья под названием ротовирус. В городах и поселках, находящихся на побережье, канализация спускается в море без должной очистки. В результате в жаркое время года в воде образуется кишечная палочка, которая вызывает отравление с сильной рвотой, поносом и температурой.

«Приехали на 10 дней с друзьями в отпуск в Коктебель, два дня покупались, а потом неделю просидели в обнимку с толчком», — стандартные жалобы отдыхающих. При этом даже в интернете хватает информации о том, что в данном поселке купание категорически не рекомендуется. Море настолько загрязнено канализацией, что можно даже столкнуться во время заплыва с дрейфующими фекалиями. Местным жителям и в голову не придет залезать в такую воду в сезон.

Бывалые туристы советуют отдыхающим перед поездкой все же выяснить, как обстоят дела с купанием в выбранном уголке полуострова. Как правило, самое чистое море можно найти в небольших поселках, где дома располагаются на удалении от побережья.