Сотрудники роддома, где рожала Александра Черно, в шоке от новостей, которые появились в сети. Супруги Оганесян стали родителями 30 июля 2020 года. Молодые родители сначала хотели назвать ребёнка одним именем, но увидев малыша воочию, в первое время передумали. На следующий день Саша с Йосей всё же решили дать то имя мальчику, которое планировали в самом начале. Не успев рассказать подписчикам, что назвали малыша Стефаном, супругов опередила сотрудница роддома.



В Сети появилась информация, что работница перинатального центра, разгласившая имя мальчика, была уволена по требованию Александры Черно. Сотрудники роддома шокированы данной новостью. Они поспешили опровергнуть эту информацию.



На самом деле, изначально с супругами Оганесян было заключено соглашение о неразглашении сотрудниками какой-либо личной информации, в том числе и имени новорождённого малыша. Сотрудница роддома это условие нарушила. Но никто даже не думал её увольнять. Ей было вынесено лишь предупреждение. Кстати, сама девушка заявила, что она не знала ни Йосю, ни Александру Черно. Её соцсети говорят о другом: она написала, что в перинатальном центре родился ребёнок участников «Дома-2».



