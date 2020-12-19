Известно, что в группу риска по коронавирусу входят люди с хроническими заболеваниями и ожирением. Обычно у таких пациентов заболевание протекает тяжелее, чем у остальных.

животы

Неоднократно сообщалось, что если у человека имеется сахарный диабет, ожирение, другие хронические заболевания, особенно связанные с сосудами, то риск развития тяжёлых последствий увеличивается.

Российские и иностранные медики пришли к мнению, что вакцины от COVID-19 могут оказаться менее эффективными для людей с избыточным весом. По одной из версий, у пациентов с ожирением имеется хронический иммунодефицит, поэтому эффективность прививок будет ниже. Также высказывается мнение, что действующее вещество вакцины «увязает» в жировом слое.

По словам ученых, изучение других вакцин, например, против гриппа и бешенства, показывает снижение реакции у людей с лишним весом. Таким образом, необходимость привести свой вес к нормальному показателю действительно становится делом жизни и смерти.

Медики отмечают эпидемию ожирения практически во всех странах.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Главный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется быстрыми темпами. По его словам, проводятся исследования относительно смертности от нового типа вируса.