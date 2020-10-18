Друзья, осень в самом разгаре, прогноз погоды на неделю не предвещает ничего хорошего, и, я уверена, много людей уже слегло с ОРВИ. Да, это те которые с лечением пройдут за неделю, а без него — за 7 дней. Плюс, накладывается ещё ковидная паника.

Итак, от чего лучше отказаться во время болезни:

• Молочные продукты. Они могут сделать слизь более густой и вязкой, что затруднит дыхание. Особенно это важно при «мокром» кашле и насморке. Исключение — кефир, но немного.

• Алкоголь и кофе. Алкоголь нагружает печень и мешает выводить токсичны. Кофе обезвоживает человека.

• Орехи. В сочетании с медикаментами могут вызвать аллергию.

• Сладкое. Большое количество сладкого может ослабить лимфатическую систему, вызвать снижение работы антител и синтеза лейкоцитов, защищающих наш организм.

• Полуфабрикаты и фастфуд. Их, в принципе, вредно есть, но во время болезни особенно. Сочетание разных жиров в этих продуктах может подавлять уже ослабленную иммунную систему. При простуде лучше пить куриный бульон и есть тушеные овощи.

Будьте здоровы и бдительны — в тревожные времена стоит быть внимательными к своему здоровью, не скатываясь в ипохондрию.