«Невские новости» составили список изменений, которые ожидают жителей России с 1 декабря. В частности, россияне получат рассылку, содержащую информацию о положенных льготах, а часть документов станут цифровыми.

С 1 декабря гражданам страны станет проще разбираться в положенных им льготах и их начислении.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал госуслуги, по телефону», — пояснил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Также в декабре медицинские работники смогут через госуслуги заявить о том, что не получили вовремя соцвыплаты за лечение пациентов с СOVID-19. А с 29 декабря ряд сделок с нотариусом, в том числе переоформление квартиры, находящейся в другом регионе, перевод в депозит безналичных денежных средств, фиксирование верности перевода документов на другой язык, можно будет оформлять дистанционно.

Первый зимний месяц принесет и нововведения для коллекционеров и производителей лекарственных средств. Тем, кто соберется вывозить за пределы страны музыкальные инструменты, придется оформлять в Минкульте России специальный паспорт и метку.

А производителям медикаментов нужно будет подстраиваться под новый закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.

Также 31 декабря истекает срок подачи заявлений на оформление электронной трудовой.

«Рмблер» писал, что с ноября в России начали выдавать паспорта технических средств в электронном виде. При этом привычный всем автомобилистам бумажный аналог также имеет юридическую силу. С 1 ноября также стала обязательной маркировка шин и автомобильных покрышек, а об обнаружении нелегальной продукции сообщать значительно проще.