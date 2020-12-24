По словам профессора Сколтеха Георгия Базыкина, в России источником вспышки коронавируса, а, вернее, второй волны, нужно считать инфекцию, которая давно распространилась по стране.

дверь

Ученый подчеркивает, что в настоящий момент практически все заражаются вирусом, который ходит в России. То есть вторую волну «питает» наша собственная эпидемия, а вовсе не завозные случаи, как это было вначале.

Весной, когда началась пандемия, ситуация была другой: тогда, действительно, почти все случаи заражения «привезли». Сейчас мы заражаемся от тех, кто живет рядом с нами, причем некоторые и не подозревают, что больны, являясь бессимптомными носителями.

По мнению Базыкина, единственный способ остановить мутации вируса — вакцинация. Он напомнил, что патоген постоянно мутирует.

Главный врач Англии профессор Крис Уитти ранее заявил, что новый тип коронавируса, выявленный в Британии, распространяется быстрыми темпами. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного. Авиасообщение с Великобритания приостановили более 10 стран.

Как сообщила сегодня журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, депутаты намерены рассмотреть закон о самоизоляции в весеннюю сессию. Они изучат опыт борьбы с инфекцией, в том числе, международный, и разработают законопроект об определении самоизоляции. По её словам, коронавирусом переболели уже 55 российских сенаторов.

По последним данным, в нашей стране коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса. По словам врача, необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.