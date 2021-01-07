Мнение о том, что переболевшие коронавирусом не нуждаются в вакцинации, ошибочно. Это сезонное заболевание, как и грипп.

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По словам российского ученого Александра Чепурнова, переболевшим прививаться нужно тогда, когда количество антител снизится до показателей «серой зоны». Что это значит? Это когда результат теста не положительный и не отрицательный.

Нетесов отмечает: момент, когда показатель антител приближается к этой зоне, будет самым подходящим для вакцинации. Дело в том, прививка даст даже лучший результат, поскольку перенесенная болезнь послужит совеобразным бустом.

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, наличие сертификата указывает на то, что человек менее опасен для окружающих, потому что сделал прививку.

Люди, страдающие от длительного COVID-19, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Перенесшие «затяжной коронавирус» назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об «отвратительном» запахе рыбы, серы, либо «сладковатом неприятном запахе».