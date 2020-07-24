Как сообщили эксперты из Массачусетской больницы (США), группа крови пациента с COVID-19 не влияет на тяжесть заболевания и риск смерти.

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Они проанализировали данные 8 000 пациентов, протестированных на коронавирус нового типа, и проверили, связана ли группа крови с госпитализацией, необходимостью интубации (ИВЛ) и смертью пациента.

— Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления <…>. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти, — отмечается в исследовании.

Однако отмечается, что обладатели групп крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще других заболевали коронавирусом. Таким образом, можно резюмировать, что группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть болезни.

Российские учёные неоднократно отмечали, что группа крови играет роль в восприимчивости к вирусам. Например, известный вирусолог Феликс Ершов утверждает, что в зоне риска находятся люди со второй группой крови находятся, и это происходит из-за особенностей их системы интерферона. Кроме того, они имеют чувствительность к ОРВИ и онкологии.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 15 миллионов человек.

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