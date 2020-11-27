По словам российских учёных, предсказать что-то конкретное насчёт коронавируса довольно тяжело, поскольку болезнь новая и её только предстоит изучать. Но уже понятно, что возможности повторного заражения COVID-19 исключать нельзя, хотя это представляется маловероятным.

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По словам экспертов, когда мы слышим о том, что человек повторно заразился, речь, вероятно, идёт о разных штаммах, как в случае с гриппом. Ранее сообщалось, что главная опасность и коварство ковида состоит в том, что он объединяет в себе «качества» нескольких опасных вирусов сразу. Речь идёт о вирусе Эбола, конго-крымской лихорадке, лихорадке денге, лихорадке с почечным синдромом.

Врачи отмечают: прежде чем утверждать о повторном заражении, нужно изучить, какие анализы сдавал пациент и какое лечение проходил. И только потом можно судить, на самом ли деле это повторное заболевание. В принципе, повторно можно заболеть даже ветрянкой, но это очень маленький процент людей.

Эксперты считают, что вакцина – это хороший способ поддерживать свой иммунитет к инфекциям. Пока даже невозможно однозначно сказать, как долго будут держаться антитела, потому что все находится на стадии изучени.

Как сообщили в Telegram-канале оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России впервые с начала пандемии выявили более 27 000 новых «суточных» случаев — 27 543 в 85 регионах.