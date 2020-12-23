У коронавируса есть симптомы, способные в некоторых случаях «пробуждать» рак, то есть провоцировать развитие онкологического процесса. Как рассказала биолог Анча Баранова, речь идет о длительном воспалении.

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По словам эксперта, опухоль могла «тихо сидеть» в организме, но случилось длительное воспаление, например, когда у человека долго держится температура. В этом случае она может выйти из своей капсулы.

Но есть и хорошая новость. Баранова напомнила об онколитическихе вирусах, способствующих полному исчезновению рака. Это уникальные вирусы, способные избирательно убивать клетки опухоли. Они адресно доставляются в клетку опухоли, которую разрушают, не задевая здоровые.

По словам некоторых медиков, встречаются такие случаи: пациентам с начальной стадией рака после лечения от коронавируса химиотерапия не требовалась. Конечно, все это предстоит тщательно изучать.

Ранее турецкие ученые выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии рака.

Онкологические больные переносят коронавирус не тяжелее, чем другие, заявил ведущий онколог Санкт-Петербургской больницы РАН Иван Рыков. Больше всех рискуют пациенты с диабетом и ожирением.