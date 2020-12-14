В Роспотребнадзоре рассказали о нулевом пациенте, с которого в нашей стране началось распространение ковида. Как отмечает глава ведомства Анна Попова, он появился 1 марта, а к 17 марту в стране был уже сотый случая заболевания.

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Попова также рассказала, что уже в конце января стало понятно, что это не просто сезонный вирус. Она считает нынешнюю пандемию коронавируса нового типа важным уроком для всех.

Нулевой пациент — первый заразившийся человек. Первичными пациентами называют тех людей, которые заразились от нулевого.

На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые могут передаваться людям, рассказали в Уханьском институте вирусологии. Отмечается, что они были только первоначальным носителем.

В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пациенты с коронавирусной инфекцией должны быть госпитализированы на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии.

Роспотребнадзор разрабатывает новые регламенты о мерах на границе России, направленных против распространения инфекций.