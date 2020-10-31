Кто такие бессимптомные носители коронавируса? Таких людей сейчас считают настоящими счастливчиками, которым удалось «проскочить» достаточно тяжелое заболевание.

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По данным и российских, и зарубежных ученых, «бессимптомники» вовсе не обязательно молодые здоровые люди. Иногда врачи рассказывают и об очень пожилых пациентах, в крови которых обнаружены антитела. Таким образом, дело может быть не в сильном иммунитете.

Есть такое понятие, как толерантность к инфекции. Иммунная система такого человека не пытается отторгнуть чужеродный антиген, поскольку воспринимает его как собственный. В этом случае организм не запускает воспалительные и защитные процессы, то есть не борется с болезнью, и у человека нет симптомов.

Симптомов нет, но вирусное присутствие сохраняется, и этот человек способен заразить окружающих. Вот почему так важно носить маску — вы помогаете не заболеть другим.

Впрочем, медицина и раньше знала о таких случаях. Например, некоторые заболевшие туберкулезом или холерой являются носителями инфекции без видимых симптомов и «успешно» заражают окружающих.

В России за сутки зафиксировали 18 140 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.