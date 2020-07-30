На последний месяц лета власти запланировали законы по методу кнута и пряника. Пройдет индексация пенсий некоторым категориям пенсионеров, но повысятся цены на газ. Откроются границы части стран, но отдых в них будет дорогим. Кроме того, в августе изменения ждут автовладельцев, строителей и попавших под сокращения. Подробнее о нововведениях августа — в материале «».

Как изменятся пенсии

Пенсии работающих пенсионеров скорректируют с 1 августа. Поскольку пенсии работающим пенсионерам (их в России более 14 млн человек) полноценно не индексируются с 2016 года, им пересчитают страховые пенсии с учетом трудового стажа и дохода. Прибавка будет ограничена тремя пенсионными баллами и составит максимум 279 рублей.

Другое нововведение — увеличение накопительной пенсии на 9,13%. Как сообщали в ПФР, коэффициент повышения определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году: он в три раз превысил инфляцию. Кроме того, перерасчет на 7,99% в автоматическом режиме пройдет для участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Им сформированные средства выплачиваются не с накопительной пенсии, а виде срочной пенсионной выплаты.

Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев: «Власти считают, что работающим пенсионерам индексировать выплаты «необязательно», потому что они сами себя обеспечивают. Но пожилые люди продолжают трудиться не только на благо своего кармана, но и внося свой вклад в ВВП страны. С их зарплат работодатели продолжают делать отчисления в Пенсионный фонд, который отнюдь не готов повернуться лицом к работающим пенсионерам».

Цены на газ повысят

С 1 августа платить за газ придется на 3% больше. Повышение коснется обычных граждан и предприятий, использующих «голубое топливо». Изначально цены на газ на уровень инфляции планировалось поднять в июне, но в связи с пандемией Антимонопольная служба предложила отложить индексацию.

Петр Пушкарев: «Повышение же цен на газ связано исключительно с жадностью газовых компаний и бюджета. Мировые цены и на сжиженный, и на трубопроводный газ обвалились из-за кризиса, а значит, на экспорте «голубого топлива» наши газовики терпят убытки. Теперь они хотят покрыть убытки за счет потребителей на внутреннем рынке. Три процента — это немного, но даже несколько сотен рублей из кошелька каждой семьи в год после карантина понадобятся. Миллионы людей потеряли в доходах, лишились работы, а платежи по ЖКХ для них не только не отменили, но и повысили».

Границы приоткроют

С августа точно возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. По словам властей, выбор на эти страны пал, потому что они пользуются популярностью у россиян и заявили о готовности принять российских туристов. С первого числа из РФ можно полететь в Стамбул и Анкару. С 10 августа открываются рейсы на курорты Антальи и Эгейского побережья Турции. Справки с результатом теста на коронавирус для этой страны не требуются, а карантин отсиживать не нужно. С Великобританией сложнее — с 1 августа улететь туда можно, но придется провести 14 дней в самоизоляции. Полеты на остров Занзибар в Танзании открываются с начала августа, справки не нужны.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: «По сравнению с прошлым годом цены на туры в Анталью или Аланью растут. При сохранении высокого спроса возможно дальнейшее увеличение цен на отдых в Турции. При этом мы пока не видим замедления продаж на российские курорты. Те, кто оплатил туры туда, не отказываются от них. Те, кто колебался между Геленджиком или Анапой, теперь выберут Турцию».

Строить будут по новым ГОСТам

Вступает в силу новый перечень стандартов и правил при строительстве. Главное новшество в том, что из списка убраны избыточные нормы и в целом регламент строительных и проектных работ упростился.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский: «Упразднение излишков строительных стандартов не отразится на качестве строительства, поскольку рекомендательными с 1 августа становятся только те предписания, которые друг друга дублировали. Фактически для девелоперов сократили размер бюрократического барьера: это может повлиять на скорость строительства, но ненамного».

«Дальневосточный гектар» расширят

С августа гектар земли можно будет получить в Бурятии и Забайкалье. Участки будут доступны для всех россиян, а также участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. До этого землю можно было получить в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Чукотском и Еврейском автономных округах, Якутии.

Алексей Кричевский:

«Пока программа «Дальневосточный гектар» не так успешна, как хотелось бы властям. Вместо 30 млн человек, которые, по мнению составителей проекта, должны были перебраться за Уральский хребет, воспользовались этой возможностью порядка 80 тысяч. Вне зон, где земля находится рядом с крупными населенными пунктами, развивать хозяйство или бизнес непросто. Там нет воды, электричества, других удобств, а стоимость их проведения может отбить всякое желание что-либо там строить. Да, получить землю реально. Но дальше людям приходится крутиться самим, поскольку никаких обещанных субсидий, льгот, грантов они не получают. Поэтому спрос на эту программу будет оставаться небольшим. Вполне возможно, что интереснее «переселенцам» будут земли на северо-западе страны — в Ленинградской, Костромской и Вологодской областях, где реализуется аналогичная программа.

Анонимам запретят пополнять кошельки

С 3 августа электронные кошельки и неименные платежные карты нельзя будет пополнить анонимно. Нововведение касается и неперсонифицированных транспортных карт «Тройка» и «Стрелка». Для того чтобы закинуть деньги на электронный счет, нужно будет пройти обязательную идентификацию или совершить операцию с помощью банковского счета. Запрет нужен властям, чтобы противодействовать финансированию терроризма.

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин: «Идентификация по закону — это установление в отношении физических лиц их ФИО, гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ, адрес места регистрации и жительства, ИНН. В отношении юридических лиц — наименование, организационно-правовая форма, ИНН или код иностранной организации, ОГРН и адрес регистрации. То есть если электронный кошелек или неперсонифицированная платежная карта не привязана к вашим персональным данным, ее можно будет пополнить только с банковского счета, который будет содержать реквизиты плательщика. В конце июня этого года Ассоциация банков «Россия» выступила с предложением вывести из-под действия закона транспортные карты, так как это может создать множество проблем пассажирам, которые больше не смогут пополнять их наличными. Идею поддержали в ЦБ и Росфинмониторинге. Но пока закон поправками не дополнили».

Попавшим под сокращение выдадут зарплаты

С 13 августа вступает в силу норма, согласно которой уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией компании работники смогут рассчитывать на средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения. Это коснется сотрудников, проработавших больше месяца.

Павел Уткин: «Суть поправок в том, что теперь работодатель не сможет ликвидировать предприятие до тех пор, пока не выплатит всем сотрудникам пособия, причитающиеся им по закону. При ликвидации предприятия сотрудникам, проработавшим в компании более 1 месяца, положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также выплаты в размере среднего заработка, если он не может найти работу в течение второго месяца после увольнения. Обратиться за выплатой можно не позднее 15 дней с момента истечения второго и третьего месяцев после увольнения. На выплату у работодателя также есть 15 календарных дней. По новым правилам работодатель может выплатить сразу две месячные зарплаты в момент увольнения. Другой вариант — поэтапная выплата сумм даже по истечении установленных законом сроков, но в этом случае работодатель не сможет ликвидировать предприятие, пока не будет выплачен последний рубль последнему сотруднику».

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Что еще изменится в российских законах с 1 августа

— Студентам-иностранцам можно будет работать в России без специального разрешения на работу.

— До 1 августа граждане должны подать декларации о доходах, расходах и имуществе за прошлый год. Подать декларацию нужно и тем, кто продал квартиру или машину (при владении меньше определенного срока), получил выигрыш, получил в дар имущество или вознаграждения от физлиц.

— С 24 августа расширяется тарифный коридор ОСАГО. Минимальная стоимость полиса снизится на 10% — до 2471 рубля, максимальная повысится на столько же — до 5436 рублей.