Как сообщил врач-онколог и хирург Иван Карасев, перстневидноклеточный рак желудка коварен тем, что в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка.

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Опухоль быстро образует метастазы. При этом она чаще метастазирует не в лимфатические узлы, а в клетчатку вокруг желудка, распространяется по брюшине, а у женщин дает местастазы в яичники.

Эта опухоль характеризуется тем, что ее клетки активно вырабатывают слизь, которая скапливается и оттесняет клеточное ядро к краю. Таким образом, главный признак агрессивных форм рака желудочно-кишечного тракта — слизеобразование.

— Поскольку слизистая не повреждается и нет характерных изменений, рак весьма затруднительно обнаружить на ранних стадиях ни при эндоскопическом, ни при рентгеновском исследованиях. И до тех пор, пока не появится язва, либо опухоль не разрастется до обширных размеров, не изменяется и самочувствие пациента, — отметил онколог.

В мире рак желудка занимает пятое место в структуре онкологической заболеваемости и 2 место в структуре смертности. Поскольку это заболевание имеет высокий показатель смертности, оно является вторым в структуре онкологической смертности после рака лёгкого. Чаще рак желудка возникает у мужчин.

Рак желудка занимает третье место в мире по смертности и пятое место по распространенности. Он развивается чаще всего на фоне гастрита и других болезней ЖКТ. Также спровоцировать его развитие могут полипы — наросты, образующиеся на слизистой оболочке кишечной стенки.

Медики не раз отмечали, что риск развития рака увеличивает курение и лишний вес. Избавление от вредной привычки и лишних килограммов послужит дополнительной страховкой.