Алла Ильина прибыла из Китая и с жалобами на больное горло обратилась к врачам. Ее ожидаемо госпитализировали с подозрением на коронавирус. В Боткина девушка провела несколько дней, сдала тест на это заболевание и прошла обследование.

Тест дал отрицательный результат, и как только Ильина узнала об этом, потребовала выпустить ее из больницы. Медики настаивали на отбытии всего срока карантина — 14 дней. Болезнь новая, изучена плохо — мало ли что. Тогда Ильина, инженер по образованию, взломала электронный замок в палате, о чем в подробностях рассказала в своем Instagram.

«Когда я оказалась в Боткина, мне заявили: да, вы здоровы, но у нас есть положение, на основании которого мы не имеем вас права выпустить в течение 14 дней. Это положение мне никто не показывал. Я просила, молила, я ругалась, чтобы меня выпустили, — ничего! И, да, мне пришлось свою свободу взять в свои руки. Дверь здесь была закрыта. Я понимала, что если вскрою дверь, то выберусь на свободу. На двери установлен электромагнитный замок. Я разобрала короб, замкнула провода, и дверь открылась». ​

Вслед за Ильиной из-под карантина в Боткина сбежали еще трое пациентов. Правда, после медийного скандала двое добровольно вернулись. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подала на Ильину в суд. Но юристы говорят, что наказания за нарушение режима карантина у нас в законе не прописано: подразумевается, что пациенты согласны. Говорит адвокат Тимур Маршани.

Тимур Маршани, адвокат: «Должен быть соответствующий нормативный акт, сегодня такого акта нет. То, что она сбежала, она где-то находится, — человек, может, под влиянием эмоций покинул. Но на сегодняшний момент правовых оснований к тому, чтобы ее задерживать, помещать в бокс, как таковых нет. Единственное, в целях обеспечения безопасности интересов государства человека могут изолировать, он может там находиться, но, опять-таки, только с его согласия. Без его согласия ограничить его свободу и передвижение невозможно».

У китайца, госпитализированного в Забайкалье, первый тест на коронавирус тоже дал отрицательный результат. Между тем почти каждый день появляются версии со ссылкой на китайских специалистов, что инкубационный период нового заболевания без видимых симптомов может длиться и более 14 дней. А статистика вновь заболевших уже приближается к 70 тысячам человек только в Китае. В этих условиях побег Ильиной несет большие риски для окружающих, отмечает вирусолог Юрий Васильев.

Юрий Васильев, вирусолог: «Несмотря на то что диагностика дала отрицательный результат, мы знаем, что инкубационный период сейчас может доходить до двух недель. И если это ПЦР-диагностика, то на ранних стадиях инкубационного периода она может еще не выявлять вирус. То есть какой-то процесс начинается, но пока чувствительность метода не позволяет его выявить. Могли принять решение держать людей под наблюдением, чтобы минимально снизить риски».

В Европе людей с подозрением на коронавирус помещают на карантин даже без их согласия. В Китае за побег с больничной койки грозит уголовное наказание вплоть до смертной казни. А в Северной Корее уже расстреляли чиновника, который нарушил карантин после поездки в Китай и сходил в общественную баню.

Видео дня. Скандал разразился на фоне публикации в Сети пиршества в СИЗО