Артист серьезно относится к работе с группой, в которой поет его ребенок

57-летний Григорий Лепс вместе со своей супругой Анной Шаплыковой воспитывает троих детей: 18-летнюю Еву, 13-летнюю Николь и 10-летнего Ивана. Старшие дочки планировали пойти по стопам знаменитого отца, но удалось это лишь Еве. Она поет в группе Cosmos Girls вместе со своими подругами, а вот средний ребенок певца активно занимается спортом и уже делает первые успехи.

По словам Николь, она поняла, что у нее не лежит душа к музыке, поэтому она увлеклась гимнастикой, и даже во время карантина устраивала дома тренировки. Ева же счастлива, что карантинный режим понемногу сходит на нет, и она снова может репетировать с коллегами в студии, а не по видеосвязи. К тому же, девочки готовят к выходу дебютный альбом и новый клип.

Как оказалось, рассказать о своих творческих планах Ева может только в компании девчонок из группы. Отец и строгий продюсер не позволяет ей давать интервью, как Еве Лепс. Дочь артиста может общаться с прессой лишь в присутствии коллег из Cosmos Girls.

«Девочкам нельзя давать интервью по одному человеку. Это все-таки группа Cosmos Girls. Если они дают интервью, они дают его все вместе. Очень часто звонят и говорят, что вот мы бы хотели взять интервью только у вашей дочери. Нет! Запрещено!»

Специально для МУЗ-ТВ группа Cosmos Girls рассказала о планах на будущее. По словам девчонок, в ближайшее время их поклонников ждут много музыкальных сюрпризов.

«Мы много репетировали, занимались саморазвитием. И скоро у нас выходят новые треки, может, альбом. Еще очень хотим снять клип на нашу новую песню. Она будет на английском, что для нас не свойственно, так что, надеюсь, она получит большую поддержку»

Подробности смотрите в сюжете команды PRO-новости.

Фото: @gvleps, @eva_leps